Vacas derrubam cerca e escapam de bandidos em Domingos Martins

20 cabeças de gado quase foram roubadas durante ação complexa de criminosos Crédito: Bruno Soares Silvares

Assaltantes montaram um curral na tentativa de roubar 20 cabeças de gado na noite desta terça-feira (23) em uma fazenda na região de Barcelos, em Domingos Martins. O caso é recorrente nas redondezas, como afirma o produtor rural e dono do gado Bruno Soares Silvares. Mas, apesar da estrutura feita pelos bandidos, o roubo não foi concretizado porque os animais conseguiram quebrar uma cerca e fugir para um pasto vizinho.

Os criminosos armaram um esquema que reuniu um caminhão para o transporte dos animais, uma estrutura de curral, que é montada para afunilar o gado até o veículo, e cavalos para ajudar na captura de forma organizada.

Eu acho que é uma quadrilha especializada em roubo de gado. É gente que conhece a região porque eles esperam o dia certo com lua cheia, quando está mais claro à noite, para roubar. E eles montaram um curral para afunilar as vacas até o caminhão, vieram até com cavalos. Mas dessa vez eles não conseguiram embarcar o gado porque os animais quebraram uma cerca e fugiram para um pasto vizinho, mas estão muito machucados e assustados. Bruno Soares Silvares, dono do gado

O produtor, que já teve outras duas cabeças de gado roubadas da propriedade há cerca de um ano, conta que vizinhos também foram vítimas desse tipo do ação criminosa, sendo que o último caso aconteceu em uma fazenda da região há aproximadamente três meses.

VACAS DESOSSADAS

"Isso acontece com frequência. Vários vizinhos já passaram por isso, o último caso foi há uns três meses. Comigo aconteceu há um ano, mais ou menos. Mataram duas vacas, desossaram e levaram a carne. Dessa vez, eu liguei pra Polícia Civil e Militar e pedi pra virem aqui fazer a perícia, agora estou esperando", afirma Bruno.

Crédito: Bruno Soares Silvares

PREJUÍZOS

Bruno, que possui ao todo cerca de 200 cabeças de gado, calcula que, por conta do incidente, mesmo que sejam 20 animais, deve ter algum prejuízo. Segundo o produtor, muitas vacas que quase foram roubadas estão em época de produção de leite e, por terem se assustado e sido machucadas, a produção deve cair.

"Nenhuma está com machucados tão graves que não dê para tratar, então, dos males o menor. Essas 20 cabeças de gado de leite valem uns R$ 50 mil. A produção deve cair, mas com o tratamento elas devem melhorar", diz o produtor rural.

INSEGURANÇA

O produtor rural Bruno Soares Silvares conta que outros proprietários já passaram por situações de roubo de gado, mas que o mais comum é sacrificarem os animais e levarem a carne, e não agrupados, como quase aconteceu com ele. Bruno ressalta que, por serem pessoas simples que passam por esses roubos, os casos não são registrados, mas a insegurança está presente tanto no campo quanto na cidade.

Se fala muito em falta de segurança nas cidades, mas no interior não está diferente. Estamos à mercê desses ladrões. A gente faz o que pode para salvar o que a gente conquistou durante a vida. Bruno Soares

O produtor diz que agora irá mudar o gado de pasto, para tentar evitar novas tentativas de roubo.

"Eu tenho câmeras instaladas, mas na área que fica a minha casa, no pasto não dá porque não tem eletricidade. Por enquanto eu vou mudar os animais para outro pasto, um mais distante e evitar usar esse por algum tempo. Vou ter que fazer algum sistema de proteção", conclui.