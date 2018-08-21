UVV vai abrir novo campus em Vitória

Terreno onde será construído o prédio que vai abrigar a UVV fica na Enseada Crédito: GOOGLE EARTH/REPRODUÇÃO

O segmento de educação superior é um dos que mais tem atraído investimentos privados. Isso porque é um setor que teve forte crescimento na última década no país. Entre 2006 e 2016, o número de matrículas na educação superior no país cresceu 62,8%, uma média anual de 5%, segundo dados do Inep. Dos quase 3 milhões de alunos que ingressaram em cursos de graduação em 2016, 82,3% estavam em instituições privadas.

Apostando na força do setor, a Universidade Vila Velha (UVV) vai abrir um novo campus na Enseada do Suá, em Vitória, revela o diretor de marketing da UVV, Celso Guerra. Segundo ele, a instituição ficará no empreendimento Highline, próximo ao Tribunal de Contas do Estado e vai ocupar uma torre inteira. A obra já começou e a previsão de entrega é para 2020.

São 14 andares de um prédio dedicado ao projeto da universidade. A UVV é a primeira universidade privada do Espírito Santo, e isso nos dá um ânimo muito grande. Neste semestre, nós estamos oferecendo 84 cursos entre graduação, pós-graduação latu sensu, mestrado, doutorado e ensino à distância, que é um crescimento muito expressivo em relação ao nosso passado recente, destaca Guerra.

No prédio, a UVV também vai oferecer serviços médicos e de odontologia, fonoaudiologia, nutrição e psicologia, além de um espaço destinado a negócios corporativos, como treinamentos e cursos.

A universidade ainda vai inaugurar, no último quadrimestre deste ano, cinco polos de ensino à distância na Serra e em Aracruz, Linhares, São Mateus e Conceição da Barra.

A implantação do novo campus se dá em uma região que só tende a se valorizar, explica o vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Aristóteles Passos Costa Neto. Com o arremate do terreno do Banco do Brasil, a Enseada do Suá vai ganhar também um novo condomínio residencial e comercial.