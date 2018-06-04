UVV divulga gabarito do vestibular 2018/2

Neste domingo (03) foram aplicadas as provas da etapa única dos cursos ofertados no Vest UVV 2018/2. A universidade divulgou o gabarito das provas objetivas do vestibular. Confira as respostas:
Publicado em 03 de Junho de 2018 às 22:51
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