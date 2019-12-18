Urna com cinzas de cadela da PRF-ES ficará exposta em galeria de heróis

A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) recebeu na manhã desta quarta-feira (18) uma urna com as cinzas da cadela policial Lua, que morreu no dia 23 de novembro em razão do estresse causado por uma queima de fogos de artifício após o jogo do Flamengo. A urna entregue ficará exposta na galeria de heróis do órgão na nova Superintendência Regional, no Espírito Santo.
Emocionado, o Superintendente Regional da PRF-ES, Amarílio Luiz Boni, agradeceu o apoio e iniciativa do crematório de pets. "Recebam meu agradecimento pela preocupação, zelo e amor pela Lua. A PRF está extremamente feliz com essa atitude", disse.
A cadela policial tinha 4 anos e fazia parte do Grupo de Operações com Cães (GOC) desde 2016. Lua teve uma cremação individualizada e a PRF foi presenteada com uma caixa de recordações junto da urna de cinzas, como um gesto de união e agradecimento aos serviços prestados à sociedade capixaba.
A iniciativa partiu do veterinário responsável pelos cães policiais da PRF no Espírito Santo, Dr. Marcos Braun. A Lua era uma cadela pela qual tínhamos um carinho muito especial. Em respeito à vida e por tudo que ela fez de bom, não gostaria de mandá-la para o descarte biológico, afirmou.
Quem também se sensibilizou com a história de Lua foi Wesley Bastos de Souza, proprietário do crematório de pets no Estado e, com isso, ele resolveu presentear e homenagear a PRF cremando e entregando os restos do animal à instituição.
Ficamos muito sensibilizados com a história da Lua e resolvemos fazer uma justa homenagem ao cão servidor que prestou bons serviços à comunidade. Que essa história permaneça e fique na lembrança de todos, finalizou Weslley.