Urna com cinzas de cadela da PRF-ES ficará exposta em galeria de heróis

PRF-ES recebe urna com cinzas da cadela policial Lua, que morreu em razão de um estresse causado por queima de fogos de artifício Crédito: PRF | Divulgação

Emocionado, o Superintendente Regional da PRF-ES, Amarílio Luiz Boni, agradeceu o apoio e iniciativa do crematório de pets. "Recebam meu agradecimento pela preocupação, zelo e amor pela Lua. A PRF está extremamente feliz com essa atitude", disse.

A cadela policial tinha 4 anos e fazia parte do Grupo de Operações com Cães (GOC) desde 2016. Lua teve uma cremação individualizada e a PRF foi presenteada com uma caixa de recordações junto da urna de cinzas, como um gesto de união e agradecimento aos serviços prestados à sociedade capixaba.

A iniciativa partiu do veterinário responsável pelos cães policiais da PRF no Espírito Santo , Dr. Marcos Braun. A Lua era uma cadela pela qual tínhamos um carinho muito especial. Em respeito à vida e por tudo que ela fez de bom, não gostaria de mandá-la para o descarte biológico, afirmou.

A cadela farejadora Lua estava atuando na PRF-ES desde 2016 Crédito: PRF/ES

Quem também se sensibilizou com a história de Lua foi Wesley Bastos de Souza, proprietário do crematório de pets no Estado e, com isso, ele resolveu presentear e homenagear a PRF cremando e entregando os restos do animal à instituição.