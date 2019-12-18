Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Urna com cinzas de cadela da PRF-ES ficará exposta em galeria de heróis
Homenagem

Urna com cinzas de cadela da PRF-ES ficará exposta em galeria de heróis

A cadela policial Lua morreu do coração após barulho de fogos no jogo do Flamengo, no dia 23 de novembro; a K9 Lua era farejadora, tinha 4 anos e ajudava desde 2016 nas apreensões de entorpecentes realizadas com os policiais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 17:58

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 17:58

PRF-ES recebe urna com cinzas da cadela policial Lua, que morreu em razão de um estresse causado por queima de fogos de artifício Crédito: PRF | Divulgação
Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) recebeu na manhã desta quarta-feira (18) uma urna com as cinzas da cadela policial Lua, que morreu no dia 23 de novembro em razão do estresse causado por uma queima de fogos de artifício após o jogo do Flamengo. A urna entregue ficará exposta na galeria de heróis do órgão na nova Superintendência Regional, no Espírito Santo.
Emocionado, o Superintendente Regional da PRF-ES, Amarílio Luiz Boni, agradeceu o apoio e iniciativa do crematório de pets. "Recebam meu agradecimento pela preocupação, zelo e amor pela Lua. A PRF está extremamente feliz com essa atitude", disse.

Veja Também

Drica, a cadela farejadora da PF que trabalha no Aeroporto de Vitória

Vitória terá queima de fogos silenciosa no Réveillon pela primeira vez

Morte da K9 Lua: cadela policial da PRF combatia o narcotráfico no ES

A cadela policial tinha 4 anos e fazia parte do Grupo de Operações com Cães (GOC) desde 2016. Lua teve uma cremação individualizada e a PRF foi presenteada com uma caixa de recordações junto da urna de cinzas, como um gesto de união e agradecimento aos serviços prestados à sociedade capixaba.
A iniciativa partiu do veterinário responsável pelos cães policiais da PRF no Espírito Santo, Dr. Marcos Braun. A Lua era uma cadela pela qual tínhamos um carinho muito especial. Em respeito à vida e por tudo que ela fez de bom, não gostaria de mandá-la para o descarte biológico, afirmou.
A cadela farejadora Lua estava atuando na PRF-ES desde 2016 Crédito: PRF/ES
Quem também se sensibilizou com a história de Lua foi Wesley Bastos de Souza, proprietário do crematório de pets no Estado e, com isso, ele resolveu presentear e homenagear a PRF cremando e entregando os restos do animal à instituição.
Ficamos muito sensibilizados com a história da Lua e resolvemos fazer uma justa homenagem ao cão servidor que prestou bons serviços à comunidade. Que essa história permaneça e fique na lembrança de todos, finalizou Weslley.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados