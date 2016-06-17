Urbanizada em 1978, Curva da Jurema é sucesso de público em Vitória

A praia da Curva da Jurema não existia. Como tantas outras da nossa Capital, ela foi pensada, construída e urbanizada para se tornar uma praia. Mas uma coisa é certa, desde o final dos anos 80, a praia da Curva da Jurema, ou Praia do Aterro da Condusa, como foi conhecida por muitos anos, é sucesso de público.

A construção da Curva começou em 1970 e terminou em 1978. Na mesma obra, foram aterradas as áreas marinhas desde a Praia do Suá até o local aonde funciona o Iate Clube, na Praia do Canto. O aterro acabou engolindo todas as ilhas existentes em seu interior como a Rasinha, Cinzenta, do Papagaio, do Sururu, do Bode e ligou a Ilha do Boi ao continente. Foi nessa mesma época que enterraram as praias do Suá, de Santa Helena, do Barracão e a Praia do Canto.

No entanto, o sucesso de público da Curva da Jurema não aconteceu do dia para a noite. Durante alguns anos, ela só foi frequentada por grupos religiosos, principalmente de matriz africana, que faziam rituais à beira do mar.

O frequentadores só começaram a aparecer quando a urbanização do local foi feita, por volta de 1985. No início, as barracas eram de madeira e muitos vendedores ambulantes faziam a festa dos banhistas. As barracas de alvenaria vieram alguns anos mais tarde.

Em 1996 foram criados os 17 quiosques padronizados que existem hoje, além do múdulo de administração da praia, onde ficam os Guarda Vidas. Há seis anos atrás, eles passaram por reforma: foram ampliados e equipados para receber ar-condicionados.