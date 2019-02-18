Uma semana de saudade: Boechat e os vídeos com seu amor pelo ES

Há uma semana, o Brasil entrou em choque com mais uma tragédia: a morte do jornalista Ricardo Boechat e do piloto Ronaldo Quattrucci em um acidente de helicóptero. Casado com a também jornalista, a capixaba Veruska Seibel Boechat, o apresentador tinha um carinho especial por Vitória.
No último mês de dezembro, ele e a família, que tem uma casa na cidade, passaram alguns dias na Capital do Espírito Santo, perto do Natal. Boechat registrou a passagem pela ilha em sua página no Instagram.
Nesta segunda-feira (18), dia em que será celebrada uma missa de sétimo dia em homenagem ao jornalista na Praia do Canto, o Gazeta Online recuperou algumas postagens que mostram essa forte ligação.
Com um vídeo gravado do avião, ao chegar no Estado, o âncora da Band publicou: "Vitória, cidade linda. Eu sempre digo que o melhor negócio do Espírito Santo quem fez fui eu: casei com uma capixaba".
Um dia depois, ele postou outro vídeo. Desta vez, direto da Praia de Camburi. "Incrível! Parece que o avião vai pousar na praia com esse novo aeroporto de Vitória".
Em seguida, no dia 23, o jornalista mostrou sua preferência pelo prato mais famoso do Espírito Santo: "Eu comeria moqueca capixaba todo dia".
Após a morte de Boechat, muitos internautas deixaram mensagens de despedida e lamentando a perda nas postagens.