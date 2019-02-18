Uma semana de saudade: Boechat e os vídeos com seu amor pelo ES

Ricardo Boechat ressaltava as belezas e delícias de Vitória no Instagram Crédito: Reprodução

Há uma semana, o Brasil entrou em choque com mais uma tragédia: a morte do jornalista Ricardo Boechat e do piloto Ronaldo Quattrucci em um acidente de helicóptero. Casado com a também jornalista, a capixaba Veruska Seibel Boechat, o apresentador tinha um carinho especial por Vitória

No último mês de dezembro, ele e a família, que tem uma casa na cidade, passaram alguns dias na Capital do Espírito Santo, perto do Natal. Boechat registrou a passagem pela ilha em sua página no Instagram.

Gazeta Online recuperou algumas postagens que mostram essa forte ligação. Nesta segunda-feira (18), dia em que será celebrada uma missa de sétimo dia em homenagem ao jornalista na Praia do Canto, orecuperou algumas postagens que mostram essa forte ligação.

Com um vídeo gravado do avião, ao chegar no Estado, o âncora da Band publicou: "Vitória, cidade linda. Eu sempre digo que o melhor negócio do Espírito Santo quem fez fui eu: casei com uma capixaba".

Um dia depois, ele postou outro vídeo. Desta vez, direto da Praia de Camburi. "Incrível! Parece que o avião vai pousar na praia com esse novo aeroporto de Vitória".

Em seguida, no dia 23, o jornalista mostrou sua preferência pelo prato mais famoso do Espírito Santo: "Eu comeria moqueca capixaba todo dia".