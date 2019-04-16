Uma pessoa fica ferida após carro capotar na Rodovia do Contorno

Uma pessoa ficou ferida após um carro capotar na Rodovia do Contorno, próximo ao Terminal Intermodal da Serra (Tims). O acidente aconteceu no final da manhã desta terça-feira (16).
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo Chevrolet Classic seguia no sentido norte da rodovia quando capotou. Não há informações sobre a dinâmica do acidente e se a pessoa que ficou ferida dirigia o carro ou era passageiro.
Ainda de acordo com a PRF, a vítima foi levada para o Hospital Jayme Santos Neves, também na Serra.