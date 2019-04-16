Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Uma pessoa fica ferida após carro capotar na Rodovia do Contorno
Serra

Uma pessoa fica ferida após carro capotar na Rodovia do Contorno

A vítima foi socorrida para o Hospital Jayme Santos Neves

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 15:12

Publicado em 

16 abr 2019 às 15:12
Reprodução/Google Street Crédito: Reprodução/Google Street
Uma pessoa ficou ferida após um carro capotar na Rodovia do Contorno, próximo ao Terminal Intermodal da Serra (Tims). O acidente aconteceu no final da manhã desta terça-feira (16).
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo Chevrolet Classic seguia no sentido norte da rodovia quando capotou. Não há informações sobre a dinâmica do acidente e se a pessoa que ficou ferida dirigia o carro ou era passageiro.
Ainda de acordo com a PRF, a vítima foi levada para o Hospital Jayme Santos Neves, também na Serra. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente rodovia do contorno Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vacina da gripe
Por que é necessário tomar a vacina contra gripe todo ano?
Imagem Edicase Brasil
Como está o clima do agronegócio para 2026?
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados