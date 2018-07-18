Um jantar com o sabor e o aroma do Espírito Santo

Juarez Campos será o anfitrião Crédito: Divulgação

Você já pensou em ser convidado para um jantar exclusivo, pensado para você, onde o bom papo e os sabores que remetem ao Espírito Santo estivessem postos à mesa? Pois é: quem é assinante de A GAZETA terá essa oportunidade na próxima semana.

O Clube A GAZETA do Assinante vai levar oito pessoas, com direito a acompanhante, para um jantar especial na casa do chef Juarez Campos no dia 25 de julho, às 20 horas.

Para concorrer, basta ser assinante dos planos Digital Clube ou Digital Premium e, no site do clube (

), enviar, até esta quinta, uma foto que mostre sua paixão pela moqueca capixaba. Os contemplados serão conhecidos na próxima sexta-feira, dia 20.

Este jantar faz parte das comemorações dos 90 anos da Rede Gazeta. Há nove décadas a Rede põe seus veículos à disposição do Espírito Santo, exibindo no jornal, na TV, na internet e nas rádios o que há de melhor no Estado. E, é claro, não dá para falar dos capixabas sem falar do prato mais tradicional que existe na nossa culinária.

PROXIMIDADE

A gerente de Mercado Leitor da Rede Gazeta, Camila Rocha, explica que, neste momento de festa para a Rede Gazeta, nada melhor do que estar perto do público.

Queremos que o assinante participe conosco das comemorações de 90 anos. Este momento é uma oportunidade de estarmos mais próximos dos assinantes, de nos entendermos como parte desse movimento de identidade capixaba, afirma.