Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Um ano após tragédia na BR 101, PRF flagra 'show de imprudências'
Guarapari

Um ano após tragédia na BR 101, PRF flagra 'show de imprudências'

Somente na quarta-feira (20), agentes flagraram 315 veículos excedendo o limite de velocidade da via

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 21:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 21:27
Agentes flagraram excesso de velocidade na BR 101 Crédito: Divulgação | PRF
Um ano após a tragédia que resultou na morte de 23 pessoas na BR 101, em Guarapari, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda flagra motoristas em excesso de velocidade, diversas ultrapassagens proibidas e vários condutores sob o efeito de álcool na rodovia.
De acordo com a PRF, somente na quarta-feira (20), agentes flagraram 315 veículos excedendo o limite de velocidade da via. Caminhões estavam a mais de 110 km/h e automóveis a 135 km/h em trecho cuja a velocidade permitida é de 60 km/h. Além das infrações, o policiais registraram mais de 400 multas.
> Um ano após tragédia em Guarapari, nada mudou na BR 101
Além do trágico acidente, no ano passado foram registrados 13 acidentes entre os quilômetros 343 e 353,1, sem registro de morte. A PRF ressaltou que o trecho recebeu manutenção e passou por melhorias na sinalização.
Com a impossibilidade de instalação de fiscalização fixa de velocidade, a Polícia Rodoviária destinou o uso do radar móvel no local para evitar acidentes.
A TRAGÉDIA
Vinte e três pessoas morreram em um grave acidente no quilômetro 343 da BR 101, em Guarapari, no dia 22 de junho de 2017. A colisão envolveu uma carreta, um ônibus de viagem da empresa Águia Branca e uma ambulância em carro.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta carregada com bloco de pedra, de aproximadamente 35 toneladas, seguia no sentido Vitória - Rio de Janeiro, quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente com um ônibus, que seguia de São Paulo para Vitória, e ambulâncias dos municípios de Jerônimo Monteiro e Alfredo Chaves. Após a curva, a rocha atingiu o ônibus, que tombou e começou a pegar fogo.
VÍDEO:
FOTOS
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados