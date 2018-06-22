Um ano após tragédia na BR 101, PRF flagra 'show de imprudências'

Agentes flagraram excesso de velocidade na BR 101 Crédito: Divulgação | PRF

morte de 23 pessoas na BR 101, em Guarapari, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda flagra motoristas em excesso de velocidade, diversas ultrapassagens proibidas e vários condutores sob o efeito de álcool na rodovia. Um ano após a tragédia que resultou naem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda flagra motoristas em excesso de velocidade, diversas ultrapassagens proibidas e vários condutores sob o efeito de álcool na rodovia.

De acordo com a PRF, somente na quarta-feira (20), agentes flagraram 315 veículos excedendo o limite de velocidade da via. Caminhões estavam a mais de 110 km/h e automóveis a 135 km/h em trecho cuja a velocidade permitida é de 60 km/h. Além das infrações, o policiais registraram mais de 400 multas.

trágico acidente, no ano passado foram registrados 13 acidentes entre os quilômetros 343 e 353,1, sem registro de morte. A PRF ressaltou que o trecho recebeu manutenção e passou por melhorias na sinalização. Além do, no ano passado foram registrados 13 acidentes entre os quilômetros 343 e 353,1, sem registro de morte. A PRF ressaltou que o trecho recebeu manutenção e passou por melhorias na sinalização.

Com a impossibilidade de instalação de fiscalização fixa de velocidade, a Polícia Rodoviária destinou o uso do radar móvel no local para evitar acidentes.

A TRAGÉDIA

Vinte e três pessoas morreram em um grave acidente no quilômetro 343 da BR 101, em Guarapari, no dia 22 de junho de 2017. A colisão envolveu uma carreta, um ônibus de viagem da empresa Águia Branca e uma ambulância em carro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta carregada com bloco de pedra, de aproximadamente 35 toneladas, seguia no sentido Vitória - Rio de Janeiro, quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente com um ônibus, que seguia de São Paulo para Vitória, e ambulâncias dos municípios de Jerônimo Monteiro e Alfredo Chaves. Após a curva, a rocha atingiu o ônibus, que tombou e começou a pegar fogo.

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