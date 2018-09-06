Ufes tem seis alunos mordidos por cachorro em duas semanas

Seis pessoas foram atacadas por cães nos últimos dias dentro da Ufes de Goiabeiras Crédito: Kaique Dias

Seis alunos das Universidade do Espírito Santo (Ufes) foram mordidos por cachorros dentro do campus de Goiabeiras nos últimos dias. Além dos universitários que ficaram feridos, houve quem também foi perseguido pelos animais e conseguiu fugir.

Nas redes sociais, estudantes cobram a solução adequada para o problema. Na última segunda-feira (04), por volta das 16h30, uma estudante foi atacada por três cachorros próximo ao Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da universidade. Com ferimentos na perna, ela conta que a situação só não foi pior porque não reagiu.

"Eu estava andando tranquilamente e eles me atacaram. Graças a Deus fui socorrida por minha professora e alguns alunos. Fui atacada do nada, não corri e nem reagi de forma que amedrontasse eles. Fiquei calma. Eu nem tive a chance de ver eles e sair fora, só os vi quando já estavam com os dentes abocanhados na minha perna. Não tive oportunidade de defesa, eram três cães, mas somente um conseguiu me atacar. Os outros desistiram e o que me atacou só me soltou porque correu atrás de uma outra pessoa", contou a aluna em um grupo da Ufes no Facebook.

No mesmo grupo, outra estudante contou que o marido também foi mordido pelos cachorros em frente à Biblioteca Central da universidade. "Meu esposo chegou em casa com a panturrilha mordida e tomará uma anti rábica. Segundo ele informou os cachorros são grandes e fortes. Tomem cuidado", alertou.

FUGA DE BICICLETA

Outros dois alunos também foram atacados, mas tiveram a sorte de estar de bicicleta e conseguir fugir. "Terça feira (28) eles me atacaram a noite. Mas eu consegui fugir de bicicleta. Eram três cachorros e vieram do nada pra cima, só pensei em pedalar mais o mais rápido possível e sair daquela situação", contou o universitário.

"Já aconteceu comigo também. Estava passando pela passarela de frente da Biblioteca Central. O cachorro me deu uma carreira. Sorte que estava de bike e consegui fugir", relatou outro estudante.

Quem já foi vítima das mordidas dos animais espera que a universidade encontre uma solução adequada para os cachorros e para a comunidade acadêmica.

"Não fui a primeira e pelo andamento das coisas, também não serei a última. Isso é um total descaso com a universidade. Espero que isso se resolva tanto para os cães (cuidados, segurança, alimentação) , quanto para nós alunos e todos que frequentam a Ufes. Espero que eles consigam um abrigo e que a pessoa que os pegar, cuide bem deles", ponderou uma estudante.

PROBLEMA ANTIGO

Em junho, em um período de 15 dias, 11 pessoas foram atendidas pelo Departamento de Atenção a Saúde (DAS) da Ufes após serem atacadas por cachorros no campus de Goiabeiras. Na época, a universidade realizou ações conjuntas com a Prefeitura de Vitória e identificou três cachorros no Campus Goiabeiras.

A existência desses cães na Ufes se dá por meio de ações de pessoas que visitam o nosso campus nos finais de semana e abandonam animais aqui, sem se preocuparem com as consequências advindas de tal atitude. Ocorre, também, pela procriação natural e pela migração de animais de bairros adjacentes para as dependências da nossa Universidade, que se mostra atrativa pelo fácil acesso à alimentação, que é oferecida por pessoas que aqui transitam diariamente. Esta ação contribui com a permanência desses animais no campus, além de atrair outros, afirmou na época o prefeito universitário, Renato Schwab, em texto publicado no site da universidade.

Desde 2014 a Ufes tenta encontrar uma solução para a questão de animais que são abandonados na universidade. Em 2017, por exemplo, uma ação realizada no campus de Goiabeiras capturou oito cães que estavam nas imediações do Restaurante Universitário. Na ocasião, os animais foram levados ao Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA) para castração e vacinação e, posteriormente, encaminhados para abrigos especializados.

UFES DIZ QUE HÁ DOIS CÃES NO CAMPUS

Procurada pela reportagem, a Ufes informou, por meio de nota, que o Departamento de Atenção à Saúde (DAS) da Universidade registrou seis casos de mordidas de cães nas últimas duas semanas. "Ao dar entrada no DAS, a vítima recebe os primeiros atendimentos e é encaminhada a uma unidade de saúde para vacinação", diz a nota.