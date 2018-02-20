Ufes barra 42 aprovados por meio de cotas raciais

Reitoria da Ufes: este ano, universidade enrijeceu processo de avaliação de cotas, como A GAZETA noticiou Crédito: Edson Chagas | AG

Dos mais de mil candidatos que se autodeclararam pretos, pardos e índios para garantir uma vaga em cursos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), nos campi de Goiabeiras e de Maruípe, em Vitória, através do sistema de cotas raciais, 42 tiveram a solicitação de ingresso negada pela Comissão de Validação de Autodeclaração Étnico-Racial da instituição.

Resta agora uma única alternativa para que esses concorrentes não percam de vez a chance de iniciar a graduação este ano: a interposição de recursos, que poderão ou não ser aceitos pela mesma comissão junto ao setor jurídico da Ufes. Conforme já registrado por A GAZETA, o edital que estabelece as regras para a seleção de cotistas raciais tornou-se mais rigoroso este ano.

Enquanto em 2017 a verificação de autodeclaração ocorreu no dia da matrícula e só foi divulgada após o início das aulas, em 2018 os candidatos tiveram que apresentar uma foto e o documento no qual se afirmam pretos, pardos e índios assinado antes da pré-matrícula. Apenas as características fenotípicas (aparência) das pessoas foram consideradas e não outros critérios, como parentescos. Nos casos em que a foto gerou dúvidas nos avaliadores, os solicitantes foram chamados para uma entrevista presencial.

Membro da comissão que verifica as autodeclarações, a professora da Ufes Patrícia Gomes Rufino lembra que o trabalho ainda está sendo realizado nos campi do interior. No entanto, ela avalia que até o momento o enrijecimento das regras tem garantido que as vagas sejam destinadas a quem precisa.

As pessoas ainda não querem entender que cota racial tem especificidade e, por isso, há necessidade de critérios mais rigorosos. Atrás de um candidato que não apresente fenotipia pode e deve haver alguém que necessite do acesso real pelas cotas, pontua Patrícia.

Para o militante do Coletivo Negrada João Vitor dos Santos, a antecipação dos resultados permite que as vagas que foram negadas sejam remanejadas aos suplentes com mais agilidade. Em 2017, o resultado veio quase no meio do ano e os suplentes não puderam se organizar. Houve uma melhora, mas acho que 42 negações é pouco. Se houvesse participação do Movimento Negro, essa verificação seria mais legítima.

Ex-secretário de inclusão social da Ufes, Antônio Carlos Moraes explica que as universidades vêm adotando as comissões de verificação, pois o critério exclusivo da autodeclaração tem sido insuficiente para garantir a democratização do acesso ao ensino superior público no Brasil, conforme apontam os próprios movimentos sociais. Essa ação tem respaldo do Ministério Público. É dever da universidade, na condição de órgão público e zeladora da qualidade de aplicação da lei federal, tomar as providências necessárias para coibir tentativas de fraudes, defende.

COMO FUNCIONA

CRITÉRIO

Características: somente as características fenotípicas (aparência) dos candidatos são consideradas pela comissão que verifica as autodeclarações.

ETAPAS DO PROCESSO

Documentos: após o resultado do Sisu, os candidatos às cotas para pretos, pardos e índios entregaram foto 10x15 e uma autodeclaração assinada nos campi. A fotografia deve seguir várias regras, como terem sido tiradas nos últimos seis meses e mostrar o rosto inteiro.

Avaliação: a comissão verificadora avaliou os documentos

Convocação: candidatos cujas fotos geraram dúvidas quanto à necessidade de reserva de vagas foram convocados para uma entrevista com a comissão.