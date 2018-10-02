Áudios sobre sequestros de crianças deixam pais em pânico no ES

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"Geeente! Minha sogra trabalha na creche em Santa Rita. Ela ligou agora falando que um carro preto roubou duas crianças lá na saída da creche, no asfalto, indo pra casa. Os país estão em prantos! Cuidado com as crianças, gente!", dizia a publicação.

Trevo de Capuaba, segundo a Guarda Municipal. Eles reivindicaram mais segurança nas escolas dos bairros Santa Rita e de Zumbi dos Palmares. A informação alarmou diversos pais no município e cerca de cinquenta moradores realizaram um protesto na tarde desta segunda-feira (1), no, segundo a. Eles reivindicaram mais segurança nas escolas dos bairros Santa Rita e de Zumbi dos Palmares.

Gazeta Online acionou a Polícia Militar para verificar a veracidade da informação. Em nota, eles informaram que não houve registro deste tipo de caso em Vila Velha. Na tarde desta segunda-feira (1), a reportagem doacionou apara verificar a veracidade da informação. Em nota, eles informaram que não houve registro deste tipo de caso em Vila Velha.

boato sobre a creche em Vila Velha. "Eu recebi um primeiro boato na sexta e, quando foi hoje, a coisa começou a viralizar. Isso são boatos que acabam viralizando, mas não há nenhum caso concreto", disse. A coordenadora da Guarda Escolar da Prefeitura de Vila Velha, Elizangela Fraga de Oliveira, desmentiu osobre a creche em Vila Velha. "Eu recebi um primeiro boato na sexta e, quando foi hoje, a coisa começou a viralizar. Isso são boatos que acabam viralizando, mas não há nenhum caso concreto", disse.

Polícia Civil reforça que, havendo alguma ocorrência criminal, que é necessário que o caso seja formalizado para que tenha investigação. "A polícia pede que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação", dizia a nota. reforça que, havendo alguma ocorrência criminal, que é necessário que o caso seja formalizado para que tenha investigação. "A polícia pede que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação", dizia a nota.

REFORÇO NA SEGURANÇA

A coordenadora afirmou que a Guarda Escolar intensificou as visitas nas unidades educacionais do município após a viralização do boato. "A segurança está sendo a prioridade agora. Hoje (segunda) a guarda visitou seis escolas na região. A gente já está reforçando desde sexta quando começou a surgir o boato".

Os boatos estão causando pânico aos alunos. Segundo a Elizangela, a coordenação de uma escola em São Torquato chegou a ligar para a guarda devido à grande repercussão. "Uma equipe estava na porta, fazendo a saída, e uma das alunas voltou correndo porque viu um carro preto", contou.

ORIENTAÇÃO

A Guarda Municipal escolar orienta para que os pais tenham calma e qualquer situação de emergência deve ser comunicada à Central da Guarda Municipal pelo telefone da (27) 3219-9929 ou no 190 do Ciodes. "A gente entra em contato com o Ciodes todos os dias para ver se tem algo e não há nenhum registro", finalizou a coordenadora.

ÁUDIOS NO WHATSAPP

O Whatsapp é uma ótima ferramenta de comunicação, mas pode ser uma 'bomba' para o compartilhamento de informações falsas. Desde a divulgação das notícias envolvendo o suposto sequestro de crianças na Grande Vitória, muitos áudios de internautas circulam em grupos.

Uma mãe estava desesperada porque passou um carro aqui em Santa Rita, tomou a criança do colo do pai e rasgou ele todo na faca Trecho de um áudio do Whatsapp

Em Cariacica, também circularam áudios sobre supostas tentativas de sequestro nos bairro Prolar, Porto Belo e Porto de Santana. "Agorinha, na parte da noite, pegaram uma criança lá no Prolar e outra lá em Porto Belo. Eles estão atacando para o lado de Cariacica também", diziam no áudio.

INVESTIGAÇÕES EM VITÓRIA

Denúncias de tentativas de sequestro de crianças na região da Grande São Pedro estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Na última sexta-feira (28), os moradores da região também fecharam a Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Resistência, para reivindicar segurança.

Os moradores relatam, entre repasse de informações e burburinhos, que um homem em um carro de cor preta e vidros com película estaria abordando crianças para tentar levá-las.

Ao Gazeta Online, na última sexta-feira (1), o delegado Fábio Pedroto, titular do Distrito Policial de Santo Antônio  onde os casos estão sendo investigados  disse que a Polícia Civil recebeu três denúncias e já deu início às apurações.

Até agora, três ocorrências foram registradas de tentativas de abordagem à crianças em via pública. Estamos apurando cada uma delas. A equipe da nossa delegacia já está fazendo levantamentos de images e de testemunhas para buscar identificar possíveis locais e rotas que estes veículos estariam passando. Há semelhanças entre os relatos, mas também há diferenças, explicou o delegado.

oletins de ocorrências, existem pontos diferentes em relação às circunstâncias de cada tentativa.

As pessoas podem ficar tranquilas porque a Polícia Civil está apurando os fatos. Não se deixem levar por informações de redes sociais que geram pânico Delegado Fábio Pedroto