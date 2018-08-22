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Emissora oficial

TV Gazeta vai transmitir o Carnaval de Vitória 2019

A nova parceria firmada com a Liga das Escolas do Grupo Especial (Liesge) prevê que a TV Gazeta seja a emissora oficial nos próximos três anos

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 21:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 21:01
O diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes, e o presidente da Liga das Escolas do Grupo Especial (Liesge), Edvaldo Teixeira da Silveira, assinaram o contrato de transmissão na tarde desta terça-feira (21), na sede da Rede Gazeta Crédito: Lucas Trivilim
A TV Gazeta vai transmitir o Carnaval de Vitória ao vivo novamente no ano que vem. A parceria foi firmada com a Liga das Escolas do Grupo Especial (Liesge), na tarde desta terça-feira (21), na sede da Rede Gazeta. Depois do sucesso que foi o carnaval de 2018, o novo contrato prevê a transmissão da festa nos próximos três anos.
TV Gazeta vai transmitir o Carnaval de Vitória 2019
De acordo com o diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes, a expectativa para o carnaval de 2019 é que a transmissão comece mais cedo na TV Globo, diferente de como foi esse ano já que a exibição à nível nacional começou a partir de 0h10 do sábado. O carnaval foi um sucesso e temos fortes argumentos para conseguir com a Globo mais espaço para divulgação. Somos o terceiro maior carnaval do país. Só não temos como competir com Rio de Janeiro e com Salvador, comentou.
Durante a madrugada de sábado do Carnaval de Vitória, foi registrado que 80% dos televisores do Estado estavam ligados na TV Gazeta. Nós produzimos um conteúdo de mais de seis horas na TV e mais de oito horas no G1 ES. Foram mais de 80 profissionais para dar conta do desafio e tivemos um crescimento de audiência. Agora nossa briga é conseguir um horário mais nobre da TV Globo, acrescentou o diretor de Operação e Programação da Rede Gazeta, Gabriel Moura.
Ver o Carnaval de Vitória ser transmitido pela TV Gazeta é um sonho, segundo o presidente da Liesge, Edvaldo Teixeira da Silveira, que também é presidente da Unidos da Piedade. Para nós hoje é um dia muito especial. Realizamos o sonho da TV Gazeta transmitir nossos desfiles em 2018 e agora vamos viver esse sonho nos próximos três anos, comemorou.
O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, também esteve presente no evento de assinatura do contrato de transmissão. De acordo com ele, a parceria entre a TV Gazeta e a Liesge é uma decisão acertada. Vamos ter um crescimento exponencial do carnaval. Acreditamos que as escolas de samba fortalecem as comunidades e gera emprego e renda, além de movimentar o turismo no Estado", comentou, acrescentando que esse ano vai antecipar o repasse de R$ 2,2 milhões para as escolas de samba produzirem seus desfiles.
Segundo o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória, Leonardo Krohling, até setembro o edital de repasse vai ser publicado. "O carnaval é um trabalho da Prefeitura de Vitória junto com as ligas das escolas de samba e a transmissão da TV Gazeta veio para coroar nossa festa com a grande audiência."
ORDEM DOS DESFILES DAS ESCOLAS ESPECIAIS
1º Imperatriz do Forte
2º Unidos da Piedade
3º MUG
4º Pega no Samba
5º Boa Vista
6º Novo Império
7º Jucutuquara

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