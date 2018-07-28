TV Gazeta estreia no sábado a série especial 'Somos Capixabas'

Diferentes culturas, belezas naturais, histórias, gastronomia e identidades. Esses são alguns elementos que formam a identidade do povo do Espírito Santo e que serão retratados a partir de amanhã, às 14 horas, na tela da TV Gazeta, com a primeira temporada do programa Somos Capixabas.
Nós últimos meses, a equipe do programa pesquisou e viajou de norte a sul do Estado mostrando exemplos que, juntos, formam a personalidade do capixaba. A primeira temporada terá três episódios, a serem exibidos sempre aos sábados, até 11 de agosto.
No centro de cada uma deles estará o povo do Espírito Santo, representado por 18 personagens de distintas áreas, como turismo, gastronomia, esporte, diversidade cultural, música, solidariedade, meio ambiente, imigração, exportação etc. Eles vão contar suas histórias com o objetivo de fortalecer o reconhecimento da identidade capixaba.
Depoimentos de nomes conhecidos no Estado a pessoas que fazem a diferença nas suas regiões serão destaque. Uma mistura de culturas, belezas, gastronomia, orgulho e muita história. É papel da TV Gazeta produzir e exibir conteúdo regional. Conteúdo que informa, mas que também diverte e dá orgulho, explica o diretor de Operação e Programação, Gabriel Moura.
Um dos roteiristas do programa Somos Capixabas, o jornalista César Fernandes ressalta a participação dos funcionários da Rede no projeto. Além de estarem nos bastidores, realizando e levando o trabalho ao ar, eles também tiveram a experiência de virar apresentadores.
90 ANOS
A série especial, gravada em alta qualidade, faz parte das comemorações dos 90 anos da Rede Gazeta, que para marcar a data lançou o movimento #somoscapixabas com objetivo de enaltecer os valores do Espírito Santo.
Prestamos um serviço essencial, que é valorizado e reconhecido pelos capixabas. Encarar o negócio como missão e ter propósitos firmes e valores sólidos é a receita que acreditamos ter nos trazido até aqui. Olhar para o futuro sem nos acomodar com o sucesso é a maneira como planejamos seguir nosso caminho, explica o diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg.
O movimento surgiu após a apresentação do estudo Sotaque Capixaba, realizado pela Rede Globo, que apontou importantes traços sobre o comportamento e escolhas de quem nasceu e vive no Espírito Santo. A partir disso, a Rede Gazeta abraçou a ideia de promover a diversidade, o orgulho e a autoestima local.
Temos compromisso com o desenvolvimento do Estado e com os cidadãos. O movimento, além de destacar nosso posicionamento, vai nos ajudar a estreitar ainda mais esse vínculo afetivo da Rede Gazeta com os capixabas, explica o diretor de Negócios, Marcello Moraes.
MALANDRO DO BEM
O sambista Edson Papo Furado é um dos personagens do 1º episódio da série, apresentando as cores e a ginga do samba na Rua Sete, em Vitória.
MÚSICA E ARTE
Os luthiers do Instituto Preservarte, de João
Neiva, mostram a relevância da música como instrumento de transformação social.
NOSSAS RAÍZES
Não há como falar de Espírito Santo sem citar nossa panela de barro. E, sim, as paneleiras de Goiabeiras também vão aparecer na TV Gazeta.
NÃO PERCA!
Programa: Somos Capixabas 1º episódio
Onde: TV Gazeta, canal 4.1
Horário: Amanhã (28), às 14 horas
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