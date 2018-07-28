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#SomosCapixabas

TV Gazeta estreia no sábado a série especial 'Somos Capixabas'

Depoimentos de nomes conhecidos no Estado a pessoas que fazem a diferença nas suas regiões serão destaque

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 21:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 21:23
Bastidores do programa: equipe grava depoimento em escadaria de Vitória Crédito: TV GAZETA
Diferentes culturas, belezas naturais, histórias, gastronomia e identidades. Esses são alguns elementos que formam a identidade do povo do Espírito Santo e que serão retratados a partir de amanhã, às 14 horas, na tela da TV Gazeta, com a primeira temporada do programa Somos Capixabas.
Nós últimos meses, a equipe do programa pesquisou e viajou de norte a sul do Estado mostrando exemplos que, juntos, formam a personalidade do capixaba. A primeira temporada terá três episódios, a serem exibidos sempre aos sábados, até 11 de agosto.
No centro de cada uma deles estará o povo do Espírito Santo, representado por 18 personagens de distintas áreas, como turismo, gastronomia, esporte, diversidade cultural, música, solidariedade, meio ambiente, imigração, exportação etc. Eles vão contar suas histórias com o objetivo de fortalecer o reconhecimento da identidade capixaba.
Depoimentos de nomes conhecidos no Estado a pessoas que fazem a diferença nas suas regiões serão destaque. Uma mistura de culturas, belezas, gastronomia, orgulho e muita história. É papel da TV Gazeta produzir e exibir conteúdo regional. Conteúdo que informa, mas que também diverte e dá orgulho, explica o diretor de Operação e Programação, Gabriel Moura.
Um dos roteiristas do programa Somos Capixabas, o jornalista César Fernandes ressalta a participação dos funcionários da Rede no projeto. Além de estarem nos bastidores, realizando e levando o trabalho ao ar, eles também tiveram a experiência de virar apresentadores.
90 ANOS
A série especial, gravada em alta qualidade, faz parte das comemorações dos 90 anos da Rede Gazeta, que para marcar a data lançou o movimento #somoscapixabas com objetivo de enaltecer os valores do Espírito Santo.
Prestamos um serviço essencial, que é valorizado e reconhecido pelos capixabas. Encarar o negócio como missão e ter propósitos firmes e valores sólidos é a receita que acreditamos ter nos trazido até aqui. Olhar para o futuro sem nos acomodar com o sucesso é a maneira como planejamos seguir nosso caminho, explica o diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg.
O movimento surgiu após a apresentação do estudo Sotaque Capixaba, realizado pela Rede Globo, que apontou importantes traços sobre o comportamento e escolhas de quem nasceu e vive no Espírito Santo. A partir disso, a Rede Gazeta abraçou a ideia de promover a diversidade, o orgulho e a autoestima local.
Temos compromisso com o desenvolvimento do Estado e com os cidadãos. O movimento, além de destacar nosso posicionamento, vai nos ajudar a estreitar ainda mais esse vínculo afetivo da Rede Gazeta com os capixabas, explica o diretor de Negócios, Marcello Moraes.
MALANDRO DO BEM
O sambista Edson Papo Furado é um dos personagens do 1º episódio da série, apresentando as cores e a ginga do samba na Rua Sete, em Vitória.
Edson Papo Furado Crédito: TV GAZETA
MÚSICA E ARTE
Os luthiers do Instituto Preservarte, de João
Neiva, mostram a relevância da música como instrumento de transformação social.
Músico Crédito: TV GAZETA
NOSSAS RAÍZES
Não há como falar de Espírito Santo sem citar nossa panela de barro. E, sim, as paneleiras de Goiabeiras também vão aparecer na TV Gazeta.
Paneleira Crédito: TV GAZETA
NÃO PERCA!
Programa: Somos Capixabas  1º episódio
Onde: TV Gazeta, canal 4.1
Horário: Amanhã (28), às 14 horas
Compartilhe: Marque a hashtag #somoscapixabas nas redes sociais

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