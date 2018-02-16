Tubarão de 50 kg é capturado na praia de Meaípe, em Guarapari

Tubarão foi pescado na praia de Meaípe, em Guarapari Crédito: Internauta via Whatsapp

Um tubarão foi capturado na praia de Meaípe, em Guarapari, na manhã desta quinta-feira (15). O animal, que tinha cerca de 50kg, foi capturado a cerca de 35 metros de uma pedra conhecida por abrigar a famosa Mansão 300°. Segundo pescadores, o tubarão é da espécie Galha-Preta. Ele foi abatido e vendido pelo pescador.

Fabrício Santana Almeida, 45 anos, é sobrinho do pescador que pegou o tubarão e contou que não foi a primeira vez que um animal do tipo é capturado na região.

Já deve ser o décimo tubarão que pescamos aqui na região. Esse tipo de cação vem junto dos cardumes de sardinhas. Normalmente eles nadam em grupos de 10 ou 15, disse o autônomo que também é morador de Meaípe.

Fabrício contou que, no ano passado, pescadores pegaram um tubarão Mangona com cerca de 120kg na região. Esse nos assustou um pouco. Ele tem os dentes mais finos, disse.

Ainda de acordo com Fabrício, o aparecimento do animal não causou pânico na região pois os moradores já estão acostumados com a cena. Quem não conhece se assusta, mas a gente sabe que não tem perigo, contou.

VITÓRIA

vítima de um ataque de tubarão no último fim de semana. Ela contou à reportagem da Rádio CBN Vitória que estava em uma pedra, com os pés na água, quando sentiu que tinha sido mordida. Na capital, uma doméstica de 46 anos afirma ter sidono último fim de semana. Ela contou à reportagem da Rádio CBN Vitória que estava em uma pedra, com os pés na água, quando sentiu que tinha sido mordida.