TRT pode antecipar reunião de conciliação entre rodoviários e empresas

Terminal de Itacibá, em Cariacica Crédito: Kaique Dias

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) pode antecipar em 24 horas a reunião de conciliação entre os rodoviários e as empresas de ônibus. A audiência está marcada para às 13h30 desta quarta-feira (05), mas, em regime de urgência, pode acontecer na tarde desta terça-feira (04).

No segundo dia de greve dos rodoviários, menos de 10% dos ônibus saíram das garagens , o que prejudicou a população capixaba e foi considerado como desrespeito pelo TRT.

"O que podemos fazer é antecipar para hoje a audiência de conciliação que estava marcada para amanhã (quarta). É lamentável, um desrespeito não só ao judiciário, mas com toda a sociedade. O percentual determinado pelo tribunal foi muito adequado, considerando que é uma atividade essencial", afirmou Mario Cantarini, presidente do TRT.

ABUSIVIDADE DA GREVE

Com a determinação do TRT, de que 70% dos ônibus deveriam circular no horário de pico (de 6h às 9h e de 17h às 20h) e 50% nos demais horários, descumprida pelos rodoviários, Cantarini explica que o movimento pode ser considerado ilegal.

"O relator (José Luiz Serafini) pode declarar de forma monocrática, ele sozinho, a abusividade da greve. Pode também mudar os termos daquela decisão, até mesmo mandar suspender a greve", esclarece o presidente do TRT.