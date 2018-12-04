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Greve

TRT pode antecipar reunião de conciliação entre rodoviários e empresas

Audiência está marcada para às 13h30 desta quarta-feira (05), mas, em regime de urgência, pode acontecer na tarde desta terça-feira

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 12:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 12:34
Terminal de Itacibá, em Cariacica Crédito: Kaique Dias
O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) pode antecipar em 24 horas a reunião de conciliação entre os rodoviários e as empresas de ônibus. A audiência está marcada para às 13h30 desta quarta-feira (05), mas, em regime de urgência, pode acontecer na tarde desta terça-feira (04).
No segundo dia de greve dos rodoviários, menos de 10% dos ônibus saíram das garagens, o que prejudicou a população capixaba e foi considerado como desrespeito pelo TRT.
> Segundo dia de greve: acompanhe toda movimentação na Grande Vitória
"O que podemos fazer é antecipar para hoje a audiência de conciliação que estava marcada para amanhã (quarta). É lamentável, um desrespeito não só ao judiciário, mas com toda a sociedade. O percentual determinado pelo tribunal foi muito adequado, considerando que é uma atividade essencial", afirmou Mario Cantarini, presidente do TRT.
ABUSIVIDADE DA GREVE
Com a determinação do TRT, de que 70% dos ônibus deveriam circular no horário de pico (de 6h às 9h e de 17h às 20h) e 50% nos demais horários, descumprida pelos rodoviários, Cantarini explica que o movimento pode ser considerado ilegal.
> Sem ônibus, fluxo de carros faz trânsito na Grande Vitória dar um nó
"O relator (José Luiz Serafini) pode declarar de forma monocrática, ele sozinho, a abusividade da greve. Pode também mudar os termos daquela decisão, até mesmo mandar suspender a greve", esclarece o presidente do TRT. 
Com o descumprimento da decisão judicial, o GVBus já entrou com o pedido de ilegalidade da greve na tarde desta segunda-feira (03).  

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