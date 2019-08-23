Combate à criminalidade

Tropa da Força Nacional chega ao ES para patrulhar ruas de Cariacica

Grupo de 100 agentes será composto por 80 militares para patrulhamento nas ruas e 20 membros da polícia judiciária, para trabalhos de investigação e perícia

Publicado em 23 de agosto de 2019

Força Nacional no Espírito Santo Crédito: Gazeta Online

A tropa da Força Nacional responsável por patrulhar as ruas de Cariacica pelos próximos quatro meses já está no Espírito Santo. O grupo de 100 agentes será composto por 80 militares para patrulhamento nas ruas e 20 membros da polícia judiciária, para trabalhos de investigação e perícia. A chegada do comboio foi confirmada nesta sexta-feira (23), pelo subsecretário de Estado da Segurança Pública, Guilherme Pacífico.

A tropa chegou ontem. O início das atividades está previsto para o dia 30 Guilherme Pacífico, subsecretário de Estado da Segurança Pública •

"Até começarem a atuar, eles têm uma fase de conhecimento das áreas onde vão atuar e vão fazer treinamento para acesso aos novos sistemas informativos de registro de ocorrência. Por enquanto, os 80 policiais da parte de policiamento ostensivo estão na Academia da Polícia Militar, onde tem o curso de formação em Cariacica. Já os 20 da área de investigação e perícia ficam na DHPP de Cariacica", explica Pacífico.

A vinda da Força Nacional para Cariacica faz parte da implantação do Programa de Enfrentamento à Criminalidade Violenta do Governo Federal, com o objetivo de reduzir índices de homicídio. A indicação do município levou em consideração as taxas de homicídios entre os anos de 2015 a 2017.

A princípio, as tropas atuariam em 16 bairros contemplados pelas ações do programa Estado Presente, como Flexal I, Flexal II e Nova Rosa da Penha. Entretanto, outros 12 bairros foram incluídos na operação, como Itacibá, Jardim América, Porto de Santana e Cariacica Sede.

Os trabalhos da Força Nacional acontecerão em conjunto com agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. O grupo chegará ao estado com 20 viaturas, 100 fuzis e 100 pistolas. O programa realizado em Cariacica também será implementado nas cidades de Ananindeua (PA), Goiânia (GO), Paulista (PE) e São José dos Pinhais (PR).

FORÇA NACIONAL EM CARIACICA

Início do patrulhamento: Chegada de grupo para patrulhamento: 28 de agosto

Quantidade: 100 agentes

Duração: 4 meses

Locais: 28 bairros

Equipamentos: 20 viaturas, 100 fuzis e 100 pistolas

Organização: Dos 100 agentes, 80 ficarão em alojamentos da PM e atuarão no patrulhamento ostensivo. 20 vão atuar na parte investigativa, e ficarão em alojamentos da Polícia Civil

16 bairros escolhidos no primeiros planejamento: Flexal I, Flexal II, Graúna, Padre Gabriel, Alzira Ramos, Castelo Branco, Jardim Botânico, Jardim de Alah, Rio Marinho, Nova Esperança, Nova Rosa da Penha, Bandeirantes, Bela Aurora, Maracanã, Vista Mar e Vila Isabel

12 novos bairros incluídos: Cariacica Sede, Prolar, Aparecida, Porto de Santana, Porto Novo, Itacibá, Nova Brasília, Nova Valverde, Mucuri, Campo Grande e Vila Capixaba.

