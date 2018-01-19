Troca de juntas de dilatação na Segunda Ponte começa neste sábado

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) dará início na manhã deste sábado (20) aos serviços de substituição e manutenção de duas juntas de dilatação da Segunda Ponte. A substituição atende às recomendações feitas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que enviou um relatório sobre o assunto ao órgão com base em uma vistoria realizada no dia 22 de dezembro.
O documento estabelece que a recomposição da vedação das juntas que estiverem danificadas seja feita em caráter de urgência. Esses elementos, feitos de borracha e de metal, são posicionados entre as placas de concreto, permitindo sua movimentação. Em altas temperaturas, quando o concreto se dilata, eles impedem que as placas se choquem. Já em baixas temperaturas, quando o concreto se comprime, eles evitam que as placas se afastem demais.
De acordo com o gerente de obras do DER, Rodrigo Nóbrega, uma das juntas de dilatação que serão trocadas é a mesma que provocou a desconfiança de motoristas que passavam pela ponte no final do ano passado devido ao tamanho de sua abertura: 12 centímetros. Nóbrega ressalta que uma vistoria foi feita pela empresa contratada para fazer a obra antes mesmo do posicionamento do Dnit. As duas juntas que terão prioridade são as que possuem maior grau de desgaste.
As outras também serão trocadas, mas ainda não temos prazos. Ao todo, a troca das nove juntas custará cerca de R$ 300 mil, adianta o gerente.
Além dessas atividades, a limpeza do trecho de responsabilidade do DER-ES, que se estende de Vila Velha até a altura da alça de acesso à BR 262, será reforçada com varredura e lavagem.
Para que o trabalho seja realizado, o DER-ES interditará uma pista, inicialmente no sentido Vila Velha x Vitória, sendo a outra liberada para o tráfego de veículos. Após o término da intervenção, será a vez do sentido oposto. O trecho ficará sinalizado, entretanto é fundamental que os motoristas estejam atentos ao passarem pelo local.
A equipe estará em serviço das 7h às 22h e a previsão é que tudo esteja concluído e normalizado até a próxima quinta-feira (25). Segundo o departamento, apesar da situação em que se encontra, a via não apresenta problemas em sua estrutura e os condutores não correm risco ao transitar pela Segunda Ponte.