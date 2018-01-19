Troca de juntas de dilatação na Segunda Ponte começa neste sábado

A abertura da junta de dilatação na Segunda Ponte Crédito: Fernando Madeira

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) dará início na manhã deste sábado (20) aos serviços de substituição e manutenção de duas juntas de dilatação da Segunda Ponte. A substituição atende às recomendações feitas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que enviou um relatório sobre o assunto ao órgão com base em uma vistoria realizada no dia 22 de dezembro.

O documento estabelece que a recomposição da vedação das juntas que estiverem danificadas seja feita em caráter de urgência. Esses elementos, feitos de borracha e de metal, são posicionados entre as placas de concreto, permitindo sua movimentação. Em altas temperaturas, quando o concreto se dilata, eles impedem que as placas se choquem. Já em baixas temperaturas, quando o concreto se comprime, eles evitam que as placas se afastem demais.

De acordo com o gerente de obras do DER, Rodrigo Nóbrega, uma das juntas de dilatação que serão trocadas é a mesma que provocou a desconfiança de motoristas que passavam pela ponte no final do ano passado devido ao tamanho de sua abertura: 12 centímetros. Nóbrega ressalta que uma vistoria foi feita pela empresa contratada para fazer a obra antes mesmo do posicionamento do Dnit. As duas juntas que terão prioridade são as que possuem maior grau de desgaste.

As outras também serão trocadas, mas ainda não temos prazos. Ao todo, a troca das nove juntas custará cerca de R$ 300 mil, adianta o gerente.

Além dessas atividades, a limpeza do trecho de responsabilidade do DER-ES, que se estende de Vila Velha até a altura da alça de acesso à BR 262, será reforçada com varredura e lavagem.

Para que o trabalho seja realizado, o DER-ES interditará uma pista, inicialmente no sentido Vila Velha x Vitória, sendo a outra liberada para o tráfego de veículos. Após o término da intervenção, será a vez do sentido oposto. O trecho ficará sinalizado, entretanto é fundamental que os motoristas estejam atentos ao passarem pelo local.

A equipe estará em serviço das 7h às 22h e a previsão é que tudo esteja concluído e normalizado até a próxima quinta-feira (25). Segundo o departamento, apesar da situação em que se encontra, a via não apresenta problemas em sua estrutura e os condutores não correm risco ao transitar pela Segunda Ponte.



