Após resgate

Tripulantes que passaram mal em navio foram levados para a UTI

Dois dos três tripulantes inalaram o gás e estão fazendo oxigenoterapia; um dos tripulantes foi internado com suspeita de AVC, mas a possibilidade foi descartada

Publicado em 18 de julho de 2019 às 13:13 - Atualizado há 6 anos

Marinha faz resgate de três tripulantes de navio que passaram mal em mar do Espírito Santo Crédito: Eduardo Dias

Os três tripulantes que passaram mal após um vazamento de gás em um navio estrangeiro, na manhã desta quinta-feira (18), na costa do Espírito Santo, estão internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) de hospitais em Vila Velha e Cariacica. Dois deles supostamente inalaram um gás e estão em tratamento de oxigenoterapia. O terceiro, segundo o hospital, foi internado com suspeita de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), mas a possibilidade de AVC foi descartada após exames.

Segundo a assessoria do Hospital Meridional na Praia da Costa e em Cariacica, onde as vítimas estão internadas, apesar da UTI, o estado de saúde dos tripulantes é estável. Em contato com a reportagem do Gazeta Online, a neurologista Vanessa Loyola, responsável pelo atendimento do tripulante com suspeita de AVC, explicou os exames realizados no paciente. O homem foi identificado como Dino Giust, da Rússia, e teria 50 anos.

De acordo com a neurologista, o homem teve uma queda após inalar um gás e passou a ter dormência no lado esquerdo do corpo, por conta dessa dormência foram feitos exames para detectar um possível AVC. A dormência, no entanto, aconteceu em decorrência de uma pancada ocorrida após a queda.

Após a possibilidade de um acidente vascular cerebral ser descartada, o paciente foi submetido a exames de desintoxicação, por conta do gás inalado a bordo do navio. A previsão é para que o tripulante fique internado no hospital de Cariacica por, pelo menos, 24 horas.

Veja o vídeo do resgate

O ACIDENTE

Três tripulantes de um navio estrangeiro passaram mal após vazamento de gás no Espírito Santo. Um helicóptero da Marinha foi para alto-mar, na costa do Estado, para socorrê-los. O navio saiu da Argentina e tinha como destino Las Palmas, na Espanha.

As informações iniciais dão conta de que o Espírito Santo não estava na rota do navio. Como os tripulantes passaram mal, a embarcação atracou e pediu socorro. De acordo com a Marinha, a Capitania dos Portos foi acionada na manhã desta quinta-feira com a informação de que quatro tripulantes do Navio Mercante "AP DUBRAVA" estavam passando mal em alto-mar. Com isso, o serviço de Busca e Salvamento da Marinha saiu para resgaste por meio de um helicóptero. Três tripulantes foram resgatados da embarcação e transportados até a Capitania dos Portos.

Navio que teve tripulantes resgatados e trazidos para o Espírito Santo Crédito: Ricardo Filippon

Foram pedidas ambulâncias com UTI móvel para o atendimento e quatro veículos ficaram posicionados na Capitania dos Portos, em Vitória, até a chegada dos três resgatados. Os tripulantes chegaram por volta das 8h e foram encaminhados para tratamento em um hospital particular da Grande Vitória. Dois deles saíram do helicóptero andando e um foi colocado na maca após resgaste.

Confira a Nota Oficial da Marinha:

"A Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) recebeu a informação nesta quarta-feira (17) sobre fato da navegação envolvendo quatro tripulantes do Navio Mercante “AP DUBRAVA”, bandeira Ilhas Marshall, que partiu de San Lorenzo (Argentina) e tinha como destino Las Palmas (Espanha). O serviço de Busca e Salvamento da Marinha do Brasil foi acionado para o resgate dos tripulantes da embarcação, dando início a operação que conta com uma aeronave da MB e o apoio da CPES. Três tripulantes foram resgatados e transportados por aeronave da Marinha do Brasil até a Capitania dos Portos de onde seguiram para tratamento nos hospitais da Grande Vitória".

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta, e Eduardo Dias, do Gazeta Online

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta