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Após resgate

Tripulantes que passaram mal em navio foram levados para a UTI

Dois dos três tripulantes inalaram o gás e estão fazendo oxigenoterapia; um dos tripulantes foi internado com suspeita de AVC, mas a possibilidade foi descartada
Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

18 jul 2019 às 13:13

Publicado em 18 de Julho de 2019 às 13:13

Marinha faz resgate de três tripulantes de navio que passaram mal em mar do Espírito Santo Crédito: Eduardo Dias
Atualização: Marinha confirma morte de dois tripulantes de navio na costa do ES
Os três tripulantes que passaram mal após um vazamento de gás em um navio estrangeiro, na manhã desta quinta-feira (18), na costa do Espírito Santo, estão internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) de hospitais em Vila Velha e Cariacica. Dois deles supostamente inalaram um gás e estão em tratamento de oxigenoterapia. O terceiro, segundo o hospital, foi internado com suspeita de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), mas a possibilidade de AVC foi descartada após exames. 
Segundo a assessoria do Hospital Meridional na Praia da Costa e em Cariacica, onde as vítimas estão internadas, apesar da UTI, o estado de saúde dos tripulantes é estável. Em contato com a reportagem do Gazeta Online, a neurologista Vanessa Loyola, responsável pelo atendimento do tripulante com suspeita de AVC, explicou os exames realizados no paciente. O homem foi identificado como Dino Giust, da Rússia, e teria 50 anos.
De acordo com a neurologista, o homem teve uma queda após inalar um gás e passou a ter dormência no lado esquerdo do corpo, por conta dessa dormência foram feitos exames para detectar um possível AVC. A dormência, no entanto, aconteceu em decorrência de uma pancada ocorrida após a queda.
Após a possibilidade de um acidente vascular cerebral ser descartada, o paciente foi submetido a exames de desintoxicação, por conta do gás inalado a bordo do navio. A previsão é para que o tripulante fique internado no hospital de Cariacica por, pelo menos, 24 horas.      
Veja o vídeo do resgate
O ACIDENTE
Três tripulantes de um navio estrangeiro passaram mal após vazamento de gás no Espírito Santo. Um helicóptero da Marinha foi para alto-mar, na costa do Estado, para socorrê-los. O navio saiu da Argentina e tinha como destino Las Palmas, na Espanha.
As informações iniciais dão conta de que o Espírito Santo não estava na rota do navio. Como os tripulantes passaram mal, a embarcação atracou e pediu socorro. De acordo com a Marinha, a Capitania dos Portos foi acionada na manhã desta quinta-feira com a informação de que quatro tripulantes do Navio Mercante "AP DUBRAVA" estavam passando mal em alto-mar. Com isso, o serviço de Busca e Salvamento da Marinha saiu para resgaste por meio de um helicóptero. Três tripulantes foram resgatados da embarcação e transportados até a Capitania dos Portos.
Navio que teve tripulantes resgatados e trazidos para o Espírito Santo Crédito: Ricardo Filippon
Foram pedidas ambulâncias com UTI móvel para o atendimento e quatro veículos ficaram posicionados na Capitania dos Portos, em Vitória, até a chegada dos três resgatados. Os tripulantes chegaram por volta das 8h e foram encaminhados para tratamento em um hospital particular da Grande Vitória. Dois deles saíram do helicóptero andando e um foi colocado na maca após resgaste.
Confira a Nota Oficial da Marinha:
"A Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) recebeu a informação nesta quarta-feira (17) sobre fato da navegação envolvendo quatro tripulantes do Navio Mercante “AP DUBRAVA”, bandeira Ilhas Marshall, que partiu de San Lorenzo (Argentina) e tinha como destino Las Palmas (Espanha). O serviço de Busca e Salvamento da Marinha do Brasil foi acionado para o resgate dos tripulantes da embarcação, dando início a operação que conta com uma aeronave da MB e o apoio da CPES. Três tripulantes foram resgatados e transportados por aeronave da Marinha do Brasil até a Capitania dos Portos de onde seguiram para tratamento nos hospitais da Grande Vitória".
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta, e Eduardo Dias, do Gazeta Online

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