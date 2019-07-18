Tripulantes de navio passam mal após vazamento de gás no ES

Três tripulantes de um navio estrangeiro passaram mal após vazamento de gás no Espírito Santo . Um helicóptero da Marinha foi para alto-mar, na costa do Estado, para socorrê-los. O navio saiu da Argentina e tinha como destino Las Palmas, na Espanha.

As informações iniciais dão conta de que o Espírito Santo não estava na rota do navio. Como os tripulantes passaram mal, a embarcação atracou e pediu socorro. De acordo com a Marinha, a Capitania dos Portos foi acionada na manhã desta quinta-feira com a informação de que quatro tripulantes do Navio Mercante "AP DUBRAVA" estavam passando mal em alto-mar. Com isso, o serviço de Busca e Salvamento da Marinha saiu para resgaste por meio de um helicóptero. Três tripulantes foram resgatados da embarcação e transportados até a Capitania dos Portos.

Foram pedidas ambulâncias com UTI móvel para o atendimento e quatro veículos ficaram posicionados na Capitania dos Portos, em Vitória, até a chegada dos três resgatados. Os tripulantes chegaram por volta das 8h e foram encaminhados para tratamento em um hospital particular da Grande Vitória. Dois deles saíram do helicóptero andando e um foi colocado na maca após resgaste.

Confira no vídeo:

Confira a Nota Oficial da Marinha:

"A Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) recebeu a informação nesta quarta-feira (17) sobre fato da navegação envolvendo quatro tripulantes do Navio Mercante “AP DUBRAVA”, bandeira Ilhas Marshall, que partiu de San Lorenzo (Argentina) e tinha como destino Las Palmas (Espanha). O serviço de Busca e Salvamento da Marinha do Brasil foi acionado para o resgate dos tripulantes da embarcação, dando início a operação que conta com uma aeronave da MB e o apoio da CPES. Três tripulantes foram resgatados e transportados por aeronave da Marinha do Brasil até a Capitania dos Portos de onde seguiram para tratamento nos hospitais da Grande Vitória".