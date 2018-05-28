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Greve dos caminhoneiros

Trinta milhões de aves e 150 mil suínos podem morrer de fome no ES

Com caminhões de ração retidos na divisa do Espírito Santo devido à greve, presidente da Aves se preocupa e diz que situação é crítica

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 11:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 11:53
Trinta milhões de aves podem morrer caso não chegue ração ao ES Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo A Gazeta
Se a ração não chegar a partir desta terça-feira (29), 30 milhões de aves e 150 mil suínos podem morrer no Espírito Santo. O presidente da Associação de Avicultores do Estado do Espírito Santo (Aves) Volkmar Berger, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo na manhã desta segunda-feira (28), afirma que a situação é crítica e que os caminhões com matéria-prima da ração estão retidos na divisa do Estado.
De acordo com o presidente, granjeiras têm se ajudado e compartilhado ração para que as aves não morram, mas a partir desta terça-feira (29) a situação deve piorar, caso a ração não chegue até as granjeiras.
Cerca de 30 milhões de aves podem morrer de fome. Segundo Berger, caminhões com a matéria-prima da ração que vem do Centro-Oeste do País estão retidos nas divisas do ES e no estado de Minas Gerais.
"Os caminhões de ração e os que estão com ovos não conseguem passar. O problema maior é que o Estado é um grande importador de matéria-prima, principalmente milho e soja, que são os dois maiores ingredientes da ração de aves, e eles vêm do Centro-Oeste. Nós temos muitos caminhões que estão retidos na divisa do ES e no estado de Minas Gerais", explicou o presidente em entrevista ao Bom Dia ES.
Na manhã desta segunda-feira (28), a presidência da Aves está reunida com a Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG) para buscar soluções para essa situação.

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