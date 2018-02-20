Tribunal Superior do Trabalho reduz reajuste dos rodoviários no ES

Motoristas e cobradores tiveram o reajuste reduzido Crédito: Eduardo Dias

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) conseguiu na Justiça reduzir o reajuste dos rodoviários de 3% para 1,8%. A decisão foi do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, e é válida até o julgamento final do recurso.

Na decisão, que é do dia 9 de fevereiro, o TST acata parcialmente o recurso proposto pelas empresas do Sistema Transcol suspendendo os efeitos da sentença do dissídio coletivo. O julgamento do dissídio aconteceu no dia 10 de janeiro no Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Espirito Santo (TRT-ES), quando a categoria havia conseguido 3% de reajuste.

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Por meio de nota, o GVBus informou que, com a nova decisão, "fica determinada a suspensão do reajuste de 3% nos salários e benefícios concedidos aos rodoviários. Dessa forma, salários e benefícios serão corrigidos no percentual de 1,80%, a partir de 22 de janeiro de 2018 até o julgamento final do recurso ordinário."

SURPRESA

Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários , Edson Bastos, a categoria foi pega de surpresa. "O processo de dissídios ainda corre no TRT, aqui no Estado, está em fase de embargos. Foi uma surpresa pra mim e para a categoria", afirmou. Bastos ressaltou que, oficialmente, ainda não foi notificado da decisão.

No entanto, cartazes foram afixados nas garagens da Grande Vitória informando os motoristas e cobradores da decisão. "O pessoal ficou triste. O reajuste já foi pequeno, bem menor do que a gente almejava, eles foram lá e reduziram mais ainda. Certamente eles não sabem quanto é o salário de um motorista e de um cobrador", lamentou.

Por mais que a categoria considere a liminar "absurda", o presidente do sindicato descartou qualquer tipo de manifestação ou paralisação do serviço. "Nós vamos conhecer essa liminar, saber em que ela foi baseada. O nosso setor jurídico está trabalhando nisso e vai até Brasília conversar com o ministro que deu a decisão. Liminar se dá e se caça", concluiu.

RETROATIVO

Segundo a GVBus, mesmo com a decisão do TRT-ES, o salário dos rodoviários ainda não havia sido reajustado pois havia recurso em andamento. Os trabalhadores estavam recebendo o salário anterior acompanhado do reajuste pago em uma folha à parte, onde era registrado o valor do reajuste. A partir da decisão do TST, esse valor será suspenso.