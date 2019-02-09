Três mortes por arma de fogo por dia no Espírito Santo

Era dia 22 de novembro do ano passado quando o estudante Deivid Ribeiro Souza Jercey, de 18 anos, acordou afobado após um pesadelo em que levou um tiro no peito. Mesmo com os olhos abertos, a mão permanecia no local do tiro, isso porque no sonho o gesto diminuía o tanto de sangue que escorria pelo corpo. Naquele mesmo dia, contou a história para a mãe, Rosélia Paiva Ribeiro, 39, e falou que não a acordou para que ela não ficasse assustada. “Eu disse para ele orar porque poderia ser um sinal, nunca se sabe”, disse.

Brincalhão e obediente como o rapaz era, durante o resto daquela semana a vida seguiu normalmente: abriu o quarto da mãe para avisar que estava saindo para ir à escola, trabalhou na empresa de vassouras da família.

O que a família não esperava é que aquele pesadelo do filho se tornaria realidade três dias depois. No dia 25 de novembro de 2018 ele foi assassinado com um tiro no peito durante um assalto dentro de um ônibus do Sistema Transcol. Ele voltava da casa da namorada em Jardim Marilândia, Vila Velha, para sua residência em Balneário de Ponta da Fruta, na mesma cidade, quando um dos bandidos que estava com uma arma na mão anunciou o assalto e atirou, após o passageiro que estava ao lado da vítima fazer um movimento brusco por não perceber o acontecia. E foram nos seus últimos suspiros que Deivid recorreu novamente a Deus: “Senhor, me perdoa de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas, me perdoa”, falou antes de falecer, dentro do ônibus.

Assim como a família do jovem de 18 anos, muitas outras choraram nos últimos anos pela morte de uma pessoa querida. Em 13 anos (2006 a 2018), foram 16.844 homicídios no Espírito Santo. Esse total corresponde a todos os habitantes que vivem em Apiacá, no Sul do Estado, e Alto Rio Novo, no Noroeste. Apesar do número de vítimas ter sido o menor em 2018, somente casos de homicídios foram 867 cometidos por arma de fogo, isso representa 78,2% do total de assassinatos no Estado. Além disso, no ano passado tiveram outras mortes violentas causada por disparos de arma de fogo, sendo dois latrocínios (roubo seguido de morte) e dois a esclarecer. Apesar de não haver registro de quantas armas estão na legalidade ou ilegalidade, elas continuam colocando fim nas histórias de muitos capixabas.

Bala perdida

O aposentado Nelson Antonio Ghisolfi, de 66 anos, não gostava de sair à noite devido a violência que acreditava existir na Grande Vitória. Todas as noites era fácil encontrá-lo ao lado de sua esposa, Maria Helena dos Santos, 69 anos, em casa em Morro Novo, Cariacica-Sede. Mas, enquanto participava de um culto dentro da residência, foi vítima de bala perdida no dia 27 de junho de 2018. Naquele momento, estava ocorrendo um confronto entre policiais militares e traficantes. Ele estava em pé, na sala de casa, quando foi atingido por um dos disparos, que partiu de um policial.

A aposentada Maria Helena precisou aprender a viver sem o marido, mas às vezes esquece que ele não está mais presente e isso a faz misturar os tempos verbais, referindo-se a ele no presente e no passado. “Minha vida está mais triste, vou todos os dias para a igreja para aliviar um pouco da dor. Eu vou vivendo e pedindo a Deus força e coragem, até pensar em me matar eu pensava. Vontade de sair gritando, mas como? Quem iria me socorrer?”, desabafou.

Junho também é um mês marcado pela despedida para a comerciante Maria das Graças Nacort, de 69 anos, mãe de Pedro Nacort Filho, 26 anos, que foi assassinado em 1999 por diversos disparos de arma de fogo. No entanto, seu luto se transformou em luta e ela passou a ajudar outras famílias que perderam parentes por morte violenta, fundando a Associação de Mães e Familiares de Vítimas de Violência do Estado do Espírito Santo (Amafavv).

A associação funciona desde 2002 e já ajudou cerca de 4 mil famílias que estão cadastradas a enfrentar a dor da perda. Maria das Graças acompanha parentes de vítimas na liberação do corpo no Departamento Médico Legal (DML) e na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para buscar auxílio financeiro para o enterro de parentes caso não tenha condições de arcar com a despesa do enterro.

“Esse trabalho é que tem me sustentado emocionalmente, cada vez que uma mãe chega aqui desesperada, chorando, dizendo que perdeu o filho e pede ajuda e eu posso oferecer a mão. Na Justiça, também acompanhamos os parentes desde as audiências até o júri popular, muitas famílias, por ameaças, deixam os casos no meio do caminho. Enquanto deus me der perna e voz clamarei aos quatro cantos por justiça a todos os crimes cometidos”, diz.

A mãe de Pedro Nacort já chora pela ausência do filho há 19 anos. Desde a morte, cemitério de Santo Antônio, em Vitória, passou a ser sua segunda casa e toda semana está ao lado do túmulo do filho. O rapaz foi morto com diversos disparos de arma de fogo, muitos atingiram o seu rosto. O crime aconteceu próximo à casa em que os dois vivam juntos após ele sair para comprar cigarros, no Centro de Vitória. Três policiais militares foram acusados de participar da execução, um deles foi condenado.