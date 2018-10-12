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De Marechal até Alfredo Chaves

Três mil fiéis reunidos em procissão de Nossa Senhora Aparecida no ES

Fiéis percorreram seis quilômetros até chegarem a Igreja Nossa Senhora Aparecida, em Alfredo Chaves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2018 às 18:50

Publicado em 12 de Outubro de 2018 às 18:50

Procissão de Nossa Senhora Aparecida seguiu de Marechal Floriano para Alfredo Chaves Crédito: Roberly Pereira/Montanhas Capixabas
Cerca de três mil fiéis se reuniram na manhã desta sexta-feira (12) em procissão que foi de Marechal Floriano até Alfredo Chaves, na região Serrana do Espírito Santo. A caminhada, que somou aproximadamente seis quilômetros, aconteceu em homenagem ao dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.
Os fiéis são de 13 comunidades católicas diferentes que existem na região. O encontro saiu da Igreja de Sant'Ana, em Marechal Floriano, às 7h e chegou a Aparecida, em Alfredo Chaves, duas horas depois. Durante o percurso, romeiros de paróquias vizinhas também se juntaram aos romeiros.
Andréa Silva esperou a procissão chegar ao bairro Santa Rita, já em Alfredo Chaves, com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. "Vou sempre à procissão porque sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Mas sempre vou com a minha santinha nos braços", destaca.
Três mil fiéis reunidos em procissão de Nossa Senhora Aparecida no ES
. Crédito: Roberly Pereira/Montanhas Capixabas
No mesmo bairro, Gabriela Vieira esperava a caminhada chegar para seguir até o ponto de encontro dos fiéis. Gabriela foi com a filha, Beatriz, de dez meses: "A chegada da minha filha foi o meu sonho realizado e agora, com ela no colo, agradeço a Deus e à Nossa Senhora Aparecida".
Cleomir Bubach, que mora próximo do local em que os romeiros finalizaram a celebração, ver essa multidão é mais que um prazer para os moradores da região. Ele destaca que toda a comunidade é bastante devota de Nossa Senhora Aparecida e que a comemoração já entrou para o calendário de eventos da cidade. "A nossa família agradece a presenta de todos que vêm, todos os anos, a essa grande festa", comemora.
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