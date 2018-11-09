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Chuva no ES

Três institutos de meteorologia emitem alerta vermelho para o ES

Climatempo, Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiram novos alertas nesta sexta-feira (9)

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 18:24
Chuva forte provoca alagamento no bairro Terre Vermelha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Com as chuvas intensas e volumosas que atingem o Espírito Santo desde o início desta semana, os institutos Climatempo, Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitirem nesta sexta-feira (9) um novo alerta de chuva para o Estado.
O Climatempo diz que grandes áreas de instabilidade associadas a uma frente fria e ao fluxo de umidade vindo do interior do país se intensificaram e se espalharam por todo o Espírito Santo durante esta quinta-feira (8). Nesta tarde, a chuva deve alternar em períodos de moderada a forte intensidade em muitas áreas capixabas.
> Acompanhe em tempo real os efeitos da chuva no Espírito Santo
O instituto afirma, ainda, que as áreas de instabilidade permanecerão ativas nas próximas horas, com acumulados de chuva podendo variar entre 100 e 150 milímetros em muitas localidades, inclusive em Vitória. Há risco de alagamentos, cheia de córregos e rios e deslizamento de terra e queda de barreira em trechos de encostas.
AVISO "ESPECIAL", ALERTA VERMELHO
Já o Inpe, emitiu um aviso especial para todos os 78 municípios do Espírito Santo. No alerta, o instituto diz que as condições de tempo são muito favoráveis para ocorrência de um fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 24 horas.
"Siga as recomendações da Defesa Civil e demais autoridades competentes, e esteja preparado para medidas de emergência com a maior segurança possível", diz o aviso. O alerta vermelho é válido até às 23h59 desta quinta (9) e a chuva com acumulados expressivos é especialmente na região de Vitória.
> Chuva não deve cessar, mas intensidade diminui no final de semana
No Inmet, o alerta é válido até às 0h59 deste sábado (10). Segundo o instituto, a chuva deve ser superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia. O risco de alagamentos, transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas é grande. 

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