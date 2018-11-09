Três institutos de meteorologia emitem alerta vermelho para o ES

Chuva forte provoca alagamento no bairro Terre Vermelha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Espírito Santo desde o início desta semana, os institutos Climatempo, Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitirem nesta sexta-feira (9) um novo alerta de chuva para o Estado. Com as chuvas intensas e volumosas que atingem odesde o início desta semana, os institutos, Instituto Nacional de Meteorologia () e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais () emitirem nesta sexta-feira (9) um novo alerta de chuva para o Estado.

O Climatempo diz que grandes áreas de instabilidade associadas a uma frente fria e ao fluxo de umidade vindo do interior do país se intensificaram e se espalharam por todo o Espírito Santo durante esta quinta-feira (8). Nesta tarde, a chuva deve alternar em períodos de moderada a forte intensidade em muitas áreas capixabas.

O instituto afirma, ainda, que as áreas de instabilidade permanecerão ativas nas próximas horas, com acumulados de chuva podendo variar entre 100 e 150 milímetros em muitas localidades, inclusive em Vitória. Há risco de alagamentos, cheia de córregos e rios e deslizamento de terra e queda de barreira em trechos de encostas.

AVISO "ESPECIAL", ALERTA VERMELHO

Já o Inpe, emitiu um aviso especial para todos os 78 municípios do Espírito Santo. No alerta, o instituto diz que as condições de tempo são muito favoráveis para ocorrência de um fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 24 horas.

Vitória. "Siga as recomendações da Defesa Civil e demais autoridades competentes, e esteja preparado para medidas de emergência com a maior segurança possível", diz o aviso. O alerta vermelho é válido até às 23h59 desta quinta (9) e a chuva com acumulados expressivos é especialmente na região de