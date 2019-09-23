Três dias após incêndio, bombeiros ainda permanecem na Vila Rubim

O Coronel Wagner indica ainda, que as pessoas que sentirem problemas para respirar podem usar uma toalha molhada no rosto para filtrar o ar. A indicação serve principalmente para crianças e idosos que moram no entorno.

Na sexta-feira(20), dia do incêndio, o foco das atividades foi a contenção do fogo e a garantia de que nenhum outro imóvel fosse atingido. Após essa primeira contenção, o foco foi acabar de vez com os pequenos focos de incêndio e agora com a fumaça tóxica.