Três dias após incêndio, bombeiros ainda permanecem na Vila Rubim

Depois de três dias de trabalho, o Corpo de Bombeiros afirmou que só vai finalizar as atividades na loja incendiada na Vila Rubim, após a contenção total da fumaça do local. Com esse objetivo, os trabalhos desta segunda-feira (23), envolvem a remoção dos escombros e o resfriamento do local.
Segundo informações do Coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, em entrevista à Rádio CBN Vitória, isso é importante para garantir a qualidade do ar dos moradores da região. Isso porque a fumaça está afetando moradores não só da Vila Rubim, mas também de Santa Clara e do Morro do Quadro, além dos motoristas que circulam com frequência na região.
O Coronel Wagner indica ainda, que as pessoas que sentirem problemas para respirar podem usar uma toalha molhada no rosto para filtrar o ar. A indicação serve principalmente para crianças e idosos que moram no entorno.
Na sexta-feira(20), dia do incêndio, o foco das atividades foi a contenção do fogo e a garantia de que nenhum outro imóvel fosse atingido. Após essa primeira contenção, o foco foi acabar de vez com os pequenos focos de incêndio e agora com a fumaça tóxica.
Apenas após a finalização das atividades de contenção da fumaça e remoção dos escombros, é que o corpo de Bombeiros deve fazer a perícia no local e posteriormente a liberação para os trabalhos da Defesa Civil Municipal, que deve avaliar a liberação dos imóveis para o retorno dos moradores.