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Acidente na BR 101

'Trecho não é considerado crítico', afirma inspetor da PRF

Superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Wylis Lyra diz que local registrou poucos acidentes em 2017
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 18:07

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 18:07

Três pessoas da mesma família morrem em acidente na BR 101 Crédito: Bernardo Coutinho
O trecho da BR 101, em Vila Velha, onde um acidente deixou três pessoas mortas na manhã desta segunda-feira (08) não é considerado crítico. A afirmação é do superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Wylis Lyra. Segundo ele, o local onde a colisão aconteceu registrou um número pequenos de acidente em 2017, se comparado com outros trechos da rodovia.
"Aquele não é um trecho considerado crítico. Nós tivemos duas ocorrências naquele trecho em 2017, com apenas uma pessoa lesionada. Mas requer cuidado do condutor como em toda a rodovia", explicou Lyra.
De acordo com o superintendente, o motorista do caminhão ficou em choque após a batida, mas confirmou que seguia de Vitória para Guarapari, e que o carro onde estavam as três vítimas invadiu a contramão. Na análise da PRF, o veículo de passeio não trafegava na velocidade ideal para a via.
"O trabalho da PRF em conjunto com a Polícia Civil identificou preliminarmente uma velocidade incompatível com a via. Nós temos marcas no asfalto, vestígios do veículo que nos permitiram concluir que o automóvel estava em velocidade não adequada para aquele trecho", afirmou. 
O acidente
Duas mulheres e uma criança morreram em um acidente no quilômetro 316, da BR 101, em Vila Velha, por volta de 5h30 da manhã desta segunda-feira (8). Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma das vítimas era um bebê, mas depois confirmou a morte de uma menina, de 5 anos.
Ainda de acordo com informações da PRF, o Fiat Uno, placas de Ipatinga (MG), onde estavam as vítimas, seguia no sentido Guarapari/Viana e a carreta no sentido contrário. O veículo de passeio tinha acabado de passar por uma curva, quando continuou por um trecho com terceira faixa. Nesse momento, a motorista perdeu o controle, invadindo a contramão e atingindo de frente o caminhão carregado com eucalipto.
Na batida, o carro partiu ao meio, capotou e foi parar em uma ribanceira às margens da pista. A PRF informou as mulheres eram tia, 21 anos, e avó, 48 anos, da menina de 5 anos. Todas morreram na hora.
Com informações de Raquel Lopes

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