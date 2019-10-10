Estrada

Trecho duplicado da BR 101 será liberado em Guarapari

Pistas, entre os quilômetros 323 e 329, serão separadas por canteiro central ou barreira de segurança de concreto

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 10:36 - Atualizado há 6 anos

Pista duplicada entre Viana e Guarapari Crédito: Divulgação/Eco101

Um trecho de 6 quilômetros da BR 101, em Guarapari, será entregue duplicado nesta sexta-feira (11/10). Segundo a Eco101, concessionária responsável pela obra, a via será liberada nas primeiras horas da manhã.

No mesmo dia, serão iniciados trabalhos de readequação da sinalização na pista antiga, intervenções que devem durar cerca de dois dias. O novo trecho duplicado fica entre os quilômetros 323 e 329, em Guarapari. Em toda sua extensão, pistas estão duplicadas em cada sentido, separadas por canteiro central ou barreira de segurança de concreto.

Somados aos 9 quilômetros entregues em setembro passado, até agora foi realizada a duplicação de 15 quilômetros, que representam 50% das obras de 30 quilômetros em curso, previstas para serem entregues pela concessionária até o final deste ano. O investimento nessas intervenções soma R$ 159 milhões.

Além dos 6 quilômetros duplicados, será liberada ao tráfego a nova ponte sobre o rio Iguape, no km 329, sentido Guarapari-Vitória, com extensão de 12 metros. Após a liberação dessa estrutura, começam os trabalhos de demolição e reconstrução da antiga ponte na pista existente, que devem durar cerca de 60 dias. Haverá estreitamento na pista para que os serviços sejam feitos com segurança.

De acordo com o gerente responsável pelas obras de duplicação da Eco101, Rodrigo Rodrigues, a Eco101 encontrou nessa etapa das obras alguns desafios não presentes em outras partes da BR-101, como a necessidade de estabilizar o solo, por conta da presença de água no local.

“Nestes pontos, a construção da rodovia precisa ser executada por etapas, aguardando que o terreno se consolide naturalmente. Essa é uma medida técnica de segurança para que, após a conclusão da obra, não ocorram movimentações de solo que possam trazer riscos à nova rodovia e, consequentemente, aos motoristas”, explica.

Outros trechos

Segundo a Eco101, dentro do cronograma de obras, além de Viana a Guarapari (quilômetro 305 a 335), já foram entregues trechos duplicados em Anchieta (Km 363 ao 366), Ibiraçu (Km 215,9 ao 220,4) e João Neiva (Km 205,4 ao 208,1), além do Contorno de Iconha (Km 373,4 ao 379,5), o que totalizará, até dezembro deste ano, 47 quilômetros de pista duplicada. Em dezembro, serão iniciadas as obras de duplicação de mais 20 quilômetros, de Guarapari a Anchieta, entre os Km 335 e 357.

Nas obras entre Viana e Guarapari, estão em construção três viadutos, nos Km 305 (interseção da BR-101 com a BR-262); 321 (em Amarelos, Guarapari); e 335 (no trevo de Guarapari). A concessionária também investiu na construção de outros três viadutos em Viana, no km 298 (Marcílio de Noronha), km 298,5 (Vila Bethânia), e km 302 (Universal). Os dois primeiros estão com as obras em andamento e o terceiro, no bairro Universal, foi concluído e liberado para o tráfego em julho deste ano.

