Trecho de ciclovia da Ponte de Camburi será liberado temporariamente

De acordo com a Prefeitura de Vitória, a liberação da ciclovia é temporária e tem como objetivo minimizar os transtornos causados pela obra

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 21:59

 - Atualizado há 6 anos

Ciclovia da Ponte de Camburi Crédito: Eduardo Dias

A partir deste sábado (3), o acesso à ciclovia da Ponte de Camburi será temporariamente liberado pela Prefeitura de Vitória. Um andaime fixo de chapas metálicas e colunas de aço foram instalados para garantir a segurança dos ciclistas e dos operários, que continuarão trabalhando na recuperação da estrutura do tabuleiro da ponte e da passarela de pedestres.

De acordo com o órgão, a liberação da ciclovia é temporária e tem como objetivo minimizar os transtornos causados por obras desse porte, já que 200 ciclistas circulam nos horários de pico (das 6 às 8 horas e das 17 às 19 horas) pelo local.

> Pedestres e ciclistas ignoram aviso de interdição na Ponte de Camburi

Como a maior parte das intervenções está acontecendo no tabuleiro da ponte e, pontualmente, na passarela de pedestres, o trânsito pela ciclovia está liberado até que uma nova fase de trabalho imponha nova interdição.

PEDESTRES

A prefeitura instrui que os pedestres devem continuar a atravessar a ponte pela calçada dos prédios, nas duas faixas de pedestres mais próximas da ponte, pois o acesso à ciclovia está liberado somente para os ciclistas.Os veículos continuarão circulando normalmente.

OBRA DE PREVENÇÃO

A recuperação da Ponte de Camburi é preventiva. Fazem parte do trabalho o tratamento do aço, a recuperação de concreto e do piso da passarela, instalação de novas placas de concreto e estrutura metálica, além da restauração e da substituição do guarda-corpo.

> Ponte de Camburi e obra de reforço estrutural

A Secretaria Municipal de Obras e Habitação (Semohab) é responsável pela execução das intervenções, que foram licitadas por R$ 641.817,79, com prazo de conclusão de seis meses. As obras de recuperação estrutural foram definidas após inspeção realizada em todas as pontes da cidade.

