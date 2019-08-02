Vitória

Trecho de ciclovia da Ponte de Camburi será liberado temporariamente

De acordo com a Prefeitura de Vitória, a liberação da ciclovia é temporária e tem como objetivo minimizar os transtornos causados pela obra

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 21:59 - Atualizado há 6 anos

Ciclovia da Ponte de Camburi Crédito: Eduardo Dias

A partir deste sábado (3), o acesso à ciclovia da Ponte de Camburi será temporariamente liberado pela Prefeitura de Vitória. Um andaime fixo de chapas metálicas e colunas de aço foram instalados para garantir a segurança dos ciclistas e dos operários, que continuarão trabalhando na recuperação da estrutura do tabuleiro da ponte e da passarela de pedestres.

De acordo com o órgão, a liberação da ciclovia é temporária e tem como objetivo minimizar os transtornos causados por obras desse porte, já que 200 ciclistas circulam nos horários de pico (das 6 às 8 horas e das 17 às 19 horas) pelo local.

Como a maior parte das intervenções está acontecendo no tabuleiro da ponte e, pontualmente, na passarela de pedestres, o trânsito pela ciclovia está liberado até que uma nova fase de trabalho imponha nova interdição.

PEDESTRES

A prefeitura instrui que os pedestres devem continuar a atravessar a ponte pela calçada dos prédios, nas duas faixas de pedestres mais próximas da ponte, pois o acesso à ciclovia está liberado somente para os ciclistas.Os veículos continuarão circulando normalmente.

OBRA DE PREVENÇÃO

A recuperação da Ponte de Camburi é preventiva. Fazem parte do trabalho o tratamento do aço, a recuperação de concreto e do piso da passarela, instalação de novas placas de concreto e estrutura metálica, além da restauração e da substituição do guarda-corpo.

A Secretaria Municipal de Obras e Habitação (Semohab) é responsável pela execução das intervenções, que foram licitadas por R$ 641.817,79, com prazo de conclusão de seis meses. As obras de recuperação estrutural foram definidas após inspeção realizada em todas as pontes da cidade.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta