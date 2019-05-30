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CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO

Trecho de 32 km da BR 101 na Serra pode ser municipalizado

Após a conclusão das obras do Contorno do Mestre Álvaro, trecho com 19 quilômetros passará a ser considerado como BR-101
Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

30 mai 2019 às 17:13

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 17:13

Obra do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Eduardo Dias
Um trecho de 32 quilômetros da BR-101 na Serra, que passa por bairros como André Carloni, Carapina, Laranjeiras, José de Anchieta até a Serra Sede, pode passar a ser administrado pela prefeitura da cidade assim que o Contorno do Mestre Álvaro for entregue. A previsão é para que a construção da nova rota para carros e caminhões seja finalizada em dezembro de 2021, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). 
Trecho de 32 km da BR 101 na Serra pode ser municipalizado
O superintendente regional do Dnit no Espírito Santo, Romeu Scheibe Neto, explicou que um novo formato de administração desse trecho será estudado a partir do momento que o trecho de 19 km do Contorno Mestre Álvaro passar a integrar o traçado da BR 101 no município. Já o trecho atual, com 32 quilômetros de extensão, mudará de nome e nova administração. Romeu Scheibe Neto explicou que o Dnit estuda propor à prefeitura da cidade e ao Governo do Estado uma municipalização do trecho.
"Esse trecho que atravessa o município da Serra ele tem um potencial bastante grande para se tornar uma avenida do município. Em um momento oportuno, a gente vai conversar com o Governo do Estado e com a Prefeitura da Serra para viabilizar, talvez, a municipalização desse trecho", explicou o representante do Dnit.
Obra do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Eduardo Dias
NOVA VIA TERÁ VIADUTOS NOS CRUZAMENTOS
A obra para construção do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, começou no último dia 13 de maio. A previsão inicial é para um investimento de aproximadamente R$ 300 milhões. Para um motorista que sai da região Norte para o Sul do estado, por exemplo, o novo trecho será iniciado próximo do posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, no bairro Belvedere, na Serra, e o ponto de chegada acontece na atual Rodovia do Contorno, próximo ao acesso da fábrica de cimento. Esse acesso, inclusive, ganhou o projeto para ser feito em um viaduto de 2,4 km de extensão.
O superintendente regional do Dnit destacada que a nova via não terá semáforos e os cruzamentos serão formados com viadutos, para dar mais agilidade ao trânsito. Além de um viaduto em cada ponto de entrada da rodovia, o trecho de 19 quilômetros terá outros cinco cruzamentos elevados. A expectativa é para que o trânsito tradicionalmente ruim na região de Carapina tenha uma redução considerável no fluxo de veículos.
Obra do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Eduardo Dias
"A ideia com o Contorno do Mestre Álvaro é a gente conseguir jogar o tráfego no traçado da BR-101 e o tráfego local se apropriar daquilo que é do município da Serra, que é região que está sendo operada hoje", opinou o superintendente do Dnit-ES.
O engenheiro civil responsável pela gestão do contrato, José Henrique Pretti Filho, afirmou que cerca de 50 operários atuam na obra atualmente, com escalas alternadas, que vão do início da manhã até a noite. A medida que as obras avançarem a expetativa é para que o número de trabalhadores envolvidos na obra chega a 450. O trecho de 19 quilômetros do Contorno do Mestre Álvaro terá 30 metros de largura, com pistas duplicas nos dois sentidos e será administrado pela concessionária ECO101.

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