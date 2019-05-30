Obra do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Eduardo Dias

Um trecho de 32 quilômetros da BR-101 na Serra, que passa por bairros como André Carloni, Carapina, Laranjeiras, José de Anchieta até a Serra Sede, pode passar a ser administrado pela prefeitura da cidade assim que o Contorno do Mestre Álvaro for entregue. A previsão é para que a construção da nova rota para carros e caminhões seja finalizada em dezembro de 2021, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Your browser does not support the audio element. Trecho de 32 km da BR 101 na Serra pode ser municipalizado

O superintendente regional do Dnit no Espírito Santo, Romeu Scheibe Neto, explicou que um novo formato de administração desse trecho será estudado a partir do momento que o trecho de 19 km do Contorno Mestre Álvaro passar a integrar o traçado da BR 101 no município. Já o trecho atual, com 32 quilômetros de extensão, mudará de nome e nova administração. Romeu Scheibe Neto explicou que o Dnit estuda propor à prefeitura da cidade e ao Governo do Estado uma municipalização do trecho.

"Esse trecho que atravessa o município da Serra ele tem um potencial bastante grande para se tornar uma avenida do município. Em um momento oportuno, a gente vai conversar com o Governo do Estado e com a Prefeitura da Serra para viabilizar, talvez, a municipalização desse trecho", explicou o representante do Dnit.

Obra do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Eduardo Dias

NOVA VIA TERÁ VIADUTOS NOS CRUZAMENTOS

A obra para construção do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, começou no último dia 13 de maio. A previsão inicial é para um investimento de aproximadamente R$ 300 milhões. Para um motorista que sai da região Norte para o Sul do estado, por exemplo, o novo trecho será iniciado próximo do posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, no bairro Belvedere, na Serra, e o ponto de chegada acontece na atual Rodovia do Contorno, próximo ao acesso da fábrica de cimento. Esse acesso, inclusive, ganhou o projeto para ser feito em um viaduto de 2,4 km de extensão.

O superintendente regional do Dnit destacada que a nova via não terá semáforos e os cruzamentos serão formados com viadutos, para dar mais agilidade ao trânsito. Além de um viaduto em cada ponto de entrada da rodovia, o trecho de 19 quilômetros terá outros cinco cruzamentos elevados. A expectativa é para que o trânsito tradicionalmente ruim na região de Carapina tenha uma redução considerável no fluxo de veículos.

Obra do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Eduardo Dias

"A ideia com o Contorno do Mestre Álvaro é a gente conseguir jogar o tráfego no traçado da BR-101 e o tráfego local se apropriar daquilo que é do município da Serra, que é região que está sendo operada hoje", opinou o superintendente do Dnit-ES.