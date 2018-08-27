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Trecho da BR 101 será interditado nesta segunda-feira (27)

A operação para explosão de rochas deve durar cerca de uma hora

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 00:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 00:24
Contorno da BR 101, em Iconha Crédito: Marcelo Prest
Os motoristas que precisam passar por Iconha nesta segunda-feira (27) devem se programar. Às 15 horas, a BR 101 ficará totalmente bloqueada no km 379,5, por até uma hora, devido a detonação de rocha. A ação, segundo a Eco101, concessionária que administra a via no Estado, faz parte da programação das obras de duplicação no município.
A Eco101 informa que o raio de segurança será de 600 metros. O tráfego será liberado após autorização, limpeza e verificação da pista pela equipe de segurança. A concessionária informa que, caso as condições meteorológicas estejam ruins,  a data da explosão será reprogramada. 

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