Trecho da BR 101 será bloqueado em Iconha

A ação faz parte das obras de duplicação Crédito: Divulgação | ECO101

Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que haverá um desvio no tráfego entre os quilômetros 373,5 e 374,5 por conta da obra do novo viaduto. A conclusão da obra está prevista para acontecer em julho deste ano. Quem trafega pela BR 101 em direção a Iconha deve ficar ainda mais atento na estrada a partir desta quarta-feira (24). A, concessionária que administra a rodovia, informou que haverá um desvio no tráfego entre os quilômetros 373,5 e 374,5 por conta da obra do novo viaduto. A conclusão da obra está prevista para acontecer em julho deste ano.

A concessionária também declarou que a intervenção é necessária, já que a pista existente terá que ser bloqueada para a construção dos viadutos da interseção norte do Contorno de Iconha com o atual traçado da BR 101. Nas proximidades das intervenções, os motoristas serão informados por dois painéis sobre o desvio do trecho.

CONTORNO

A proposta é que, com a nova obra, mais fluidez no tráfego e a segurança dos usuários melhore, assim como a redução do tempo da travessia. A nova via terá certa de 7,8 quilômetros de extensão no total com duas faixas para cada sentido.

De acordo com o gerente de obras de duplicação, Luis Salvador, a região é conhecida como o maior gargalo para o transporte de cargas no Sul do Estado. A ideia é separar o tráfego de longa distância e de carga do trânsito urbano, proporcionando maior segurança para os usuários e também moradores da região, ressaltou.