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Obras

Trecho da BR 101 será bloqueado em Iconha

A Eco101 informou que os motoristas que trafegam entre os quilômetros 373,5 e 374,5 terão que passar por um desvio neste trecho por conta de construção de viaduto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 19:37

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 19:37

A ação faz parte das obras de duplicação Crédito: Divulgação | ECO101
Quem trafega pela BR 101 em direção a Iconha deve ficar ainda mais atento na estrada a partir desta quarta-feira (24). A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que haverá um desvio no tráfego entre os quilômetros 373,5 e 374,5 por conta da obra do novo viaduto. A conclusão da obra está prevista para acontecer em julho deste ano.
A concessionária também declarou que a intervenção é necessária, já que a pista existente terá que ser bloqueada para a construção dos viadutos da interseção norte do Contorno de Iconha com o atual traçado da BR 101. Nas proximidades das intervenções, os motoristas serão informados por dois painéis sobre o desvio do trecho.
CONTORNO
A proposta é que, com a nova obra, mais fluidez no tráfego e a segurança dos usuários melhore, assim como a redução do tempo da travessia. A nova via terá certa de 7,8 quilômetros de extensão no total com duas faixas para cada sentido.
De acordo com o gerente de obras de duplicação, Luis Salvador, a região é conhecida como o maior gargalo para o transporte de cargas no Sul do Estado. A ideia é separar o tráfego de longa distância e de carga do trânsito urbano, proporcionando maior segurança para os usuários e também moradores da região, ressaltou.
Ainda segundo Salvador, sobre o Rio Iconha serão construídas duas pontes, sendo uma para cada sentido (Norte e Sul). Cada uma delas terá duas faixas de tráfego, um acostamento e uma faixa de segurança. Além disso, o Contorno contará com o total de quatro viadutos nos acessos, sendo dois na interseção sul e dois na interseção norte.

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