TRE-ES substitui 21 urnas eletrônicas na manhã deste domingo

Urnas eletrônicas usadas na eleição 2018 Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) substituiu 21 urnas eletrônicas até as 12 horas deste domingo (28) em todo o Estado.

Os problemas aconteceram nas cidades de Cariacica, Guarapari, Marataízes, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Todos os chamados foram solucionados sem nenhum prejuízo para a votação em andamento.

No final da manhã, o presidente do TRE-ES, Annibal de Rezende Lima, e a cúpula de segurança do Estado fizeram uma reunião para conferir os trabalhos executados pela força-tarefa que está agindo durante o período da votação no segundo turno.

A reunião aconteceu na Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), em Bento Ferreira, em Vitória. Segundo a Sesp, as eleições estão ocorrendo sem maiores intercorrências.

Assim como no primeiro turno, no último dia 7 de outubro, o presidente do TRE-ES acompanhou o monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle, montado exclusivamente para a segurança do pleito, e também do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).