TRE cancela prova de processo seletivo para estagiários neste domingo

Os estudantes em estágio vão receber bolsa-auxílio no valor de R$ 950,00 para jornada de 25 horas semanais e de R$ 850,00 para jornada de 20 horas semanais

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de maio de 2019 às 19:46

 - Atualizado há 6 anos

Tribunal Regional Eleitoral (TRE) Crédito: Carlos Alberto Silva | A Gazeta

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE/ES) cancelou a prova objetiva do processo seletivo para a formação de cadastro de reserva de estagiários de nível superior. O concurso, que seria realizado neste domingo (19), terá a data alterada em função do grande volume de chuva que atingiu o Estado.

>Defesa Civil decreta estado de alerta no ES; há previsão de chuva forte

Os candidatos seriam avaliados nos municípios de Vitória, Linhares, Guarapari e Domingos Martins. De acordo com a Super Estágios, empresa responsável pelo processo seletivo, a decisão foi tomada com base nos alertas feitos pela Defesa Civil do Espírito Santo e em medidas adotadas por outros órgãos públicos. Uma nova data ainda será agendada.

A seleção é voltada a estudantes dos cursos de Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica e Sistemas de Informação. Outras informações podem ser obtidas no site www.superestagios.com.br e nas redes sociais e no site do TRE/ES.

Os estudantes em estágio de nível superior vão receber bolsa-auxílio no valor de R$ 950,00 para jornada de 25 horas semanais e de R$ 850,00 para jornada de 20 horas semanais.

