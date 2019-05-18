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Chuva no ES

TRE cancela prova de processo seletivo para estagiários neste domingo

Os estudantes em estágio vão receber bolsa-auxílio no valor de R$ 950,00 para jornada de 25 horas semanais e de R$ 850,00 para jornada de 20 horas semanais
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

18 mai 2019 às 19:46

Publicado em 18 de Maio de 2019 às 19:46

Tribunal Regional Eleitoral (TRE) Crédito: Carlos Alberto Silva | A Gazeta
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE/ES) cancelou a prova objetiva do processo seletivo para a formação de cadastro de reserva de estagiários de nível superior. O concurso, que seria realizado neste domingo (19), terá a data alterada em função do grande volume de chuva que atingiu o Estado.
>Defesa Civil decreta estado de alerta no ES; há previsão de chuva forte
Os candidatos seriam avaliados nos municípios de Vitória, Linhares, Guarapari e Domingos Martins. De acordo com a Super Estágios, empresa responsável pelo processo seletivo, a decisão foi tomada com base nos alertas feitos pela Defesa Civil do Espírito Santo e em medidas adotadas por outros órgãos públicos. Uma nova data ainda será agendada.
A seleção é voltada a estudantes dos cursos de Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica e Sistemas de Informação. Outras informações podem ser obtidas no site www.superestagios.com.br e nas redes sociais e no site do TRE/ES.
Os estudantes em estágio de nível superior vão receber bolsa-auxílio no valor de R$ 950,00 para jornada de 25 horas semanais e de R$ 850,00 para jornada de 20 horas semanais.

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