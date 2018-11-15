Trator invade residência em Cariacica

Um motorista perdeu o controle de um trator, colidiu contra um poste de energia e invadiu uma casa, na tarde desta quarta-feira (14), no bairro Vila Rica, em Cariacica. De acordo com testemunhas, o homem teve pequenos ferimentos e passa bem.
As imagens e vídeos chegaram por meio do aplicativo da TV Gazeta. Ao Gazeta Online, Everaldo Mariano Favaratto contou que estava em casa quando ouviu um estrondo. "Eu estava na varanda conversando com uma vizinha e escutei um barulho muito alto. Até falei que tinha batido um caminhão, algo assim. Quando olhei pra dentro de casa não tinha mais energia", contou.
De acordo com Everaldo, o trator tentava subir uma ladeira, quando deu pane e o motorista não conseguiu controlar o veículo. Ele conseguiu pular do trator, evitando uma tragédia ainda maior. "Ainda deu tempo dele desviar de uma carreta", disse Everaldo.
Os moradores do bairro chegaram a ficar sem energia por algumas horas mas, de acordo com a EDP Escelsa, técnicos compareceram ao local para restabelecer a energia e realizar a substituição do poste que foi atingido.
Everaldo afirmou que os moradores da residência não ficaram feridos.
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