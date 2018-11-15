Trator invade residência em Cariacica

Um motorista perdeu o controle de um trator, colidiu contra um poste de energia e invadiu uma casa, na tarde desta quarta-feira (14), no bairro Vila Rica, em. De acordo com testemunhas, o homem teve pequenos ferimentos e passa bem.

As imagens e vídeos chegaram por meio do aplicativo da TV Gazeta. Ao Gazeta Online, Everaldo Mariano Favaratto contou que estava em casa quando ouviu um estrondo. "Eu estava na varanda conversando com uma vizinha e escutei um barulho muito alto. Até falei que tinha batido um caminhão, algo assim. Quando olhei pra dentro de casa não tinha mais energia", contou.