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Tombamento e quebra

Trânsito volta a fluir em Vitória após remoção de carretas

A Avenida Princesa Isabel, interditada desde o início da manhã, foi liberadas às 13h05. Já a Rodovia Serafim Derenzi foi liberada por volta de 12h30

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 16:34

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

03 abr 2019 às 16:34
Carreta trava em "L" e impede trânsito na Serrafim Derenzi Crédito: Internauta/Gazeta Online
Dois incidentes envolvendo carretas causaram transtornos no trânsito de Vitória nesta quarta-feira (3). O primeiro caso aconteceu às 5h30 desta quarta-feira (3) na Avenida Princesa Isabel, no Centro da Capital, e complicou o tráfego, que só foi liberado apenas às 13h05. A segunda situação aconteceu próximo a uma loja de materiais de construção, na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, por volta das 10h30. O trânsito na região ficou interditado nos dois sentidos por aproximadamente duas horas. 
> Carreta tomba e fica atravessada na Avenida Princesa Isabel em Vitória
Na Rodovia Serafim Derenzi, de acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o motorista teria tentado curvar, mas não foi possível completar a manobra e o veículo ficou parado em “L”, impedindo o tráfego nos dois sentidos da via. 
CENTRO DE VITÓRIA
No Centro, uma carreta transportando um contêiner tombou na Avenida Princesa Isabel, na subida da via em frente à Faculdade de Música. O veículo ocupou totalmente o sentido Jucutuquara no início da manhã desta quarta-feira (03). A Guarda Municipal de Vitória esteve no local desviando o trânsito e informa que a liberação da via aconteceu às 13h05.
Segundo informações de testemunhas no local, o motorista estava subindo a via, mas não teria conseguido seguir com o veículo, que começou a voltar. A carreta bateu no poste e acabou tombando. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã.
Ainda segundo uma testemunha, o motorista pulou da carreta quando ela começou a descer. O condutor, que trabalhava na empresa de transportes há uma semana, teve escoriações leves e foi levado consciente para o Hospital São Lucas.
CARGA
A carreta estava carregada de peças de bicicleta com um total de 31 toneladas. Ela saiu do porto de Capuaba, em Vila Velha, e entregaria o material em Chácara Parreiral, na Serra. Como a carga estava lacrada e saiu do porto, a Receita Federal teria que ir ao local do acidente para conferir a carga, mas a Guarda de Vitória informou que o procedimento não precisou ser mais necessário.
GUINDASTE REMOVE CARRETA
 
Por volta das 11h13, um guindaste contratado pela seguradora da transportadora chegou ao local para fazer a remoção da carreta e do contêiner.
OUTRO ACIDENTE
Ainda pela manhã, uma pessoa ficou ferida após colisão entre uma moto e um carro na Avenida Jerônimo Monteiro, sentido Cariacica. A Guarda Municipal está no local e informa que o Samu está atendendo o motociclista acabou sendo ferido no acidente. O trânsito chegou a ter três pistas interditadas e duas liberadas, mas flui normalmente neste momento.

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