Trânsito volta a fluir em Vitória após remoção de carretas

Carreta trava em "L" e impede trânsito na Serrafim Derenzi Crédito: Internauta/Gazeta Online

Na Rodovia Serafim Derenzi, de acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o motorista teria tentado curvar, mas não foi possível completar a manobra e o veículo ficou parado em “L”, impedindo o tráfego nos dois sentidos da via.

CENTRO DE VITÓRIA

No Centro, uma carreta transportando um contêiner tombou na Avenida Princesa Isabel, na subida da via em frente à Faculdade de Música. O veículo ocupou totalmente o sentido Jucutuquara no início da manhã desta quarta-feira (03). A Guarda Municipal de Vitória esteve no local desviando o trânsito e informa que a liberação da via aconteceu às 13h05.

Segundo informações de testemunhas no local, o motorista estava subindo a via, mas não teria conseguido seguir com o veículo, que começou a voltar. A carreta bateu no poste e acabou tombando. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã.

Ainda segundo uma testemunha, o motorista pulou da carreta quando ela começou a descer. O condutor, que trabalhava na empresa de transportes há uma semana, teve escoriações leves e foi levado consciente para o Hospital São Lucas.

CARGA

A carreta estava carregada de peças de bicicleta com um total de 31 toneladas. Ela saiu do porto de Capuaba, em Vila Velha, e entregaria o material em Chácara Parreiral, na Serra. Como a carga estava lacrada e saiu do porto, a Receita Federal teria que ir ao local do acidente para conferir a carga, mas a Guarda de Vitória informou que o procedimento não precisou ser mais necessário.

GUINDASTE REMOVE CARRETA





Por volta das 11h13, um guindaste contratado pela seguradora da transportadora chegou ao local para fazer a remoção da carreta e do contêiner.

OUTRO ACIDENTE