Trânsito na Avenida Adalberto Simão Nader será alterado

Trecho da Avenida Adalberto Simão Nader Crédito: GoogleMaps

A partir do dia 29 de março, com a inauguração do novo Aeroporto de Vitória , o trânsito na Avenida Adalberto Simão Nader será modificado. A via será sentido único.

As três faixas que hoje seguem no sentido Praia de Camburi se tornarão via marginal para acesso ao Bairro República e Mata Praia. Já as três do outro lado, que hoje desembocam na Avenida Fernando Ferrari, serão sentido Avenida Dante Michelini.

Já para seguir até a Fernando ferrari, saindo da Praia de Camburi, será construída uma via no terreno da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) que fica ao lado do aeroporto.

O trânsito muda imediatamente. Quando a pista dentro do terreno da Infraero abrir faremos a inversão da Adalberto Simão Nader, disse a secretária de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Lenise Loureiro.

ENTENDA

Os motoristas que saírem do novo Aeroporto de Vitória ou dos bairros pela via marginal poderão fazer a mudança de sentido por meio de um contorno com semáforo.

Também estão previstas pela prefeitura interdições pontuais para obras de alargamento no contorno entre a Adalberto Simão Nader e a Fernando Ferrari, na altura do bairro Goiabeiras, e a ampliação da pista para acesso à Dante Micheline. Esta última será de responsabilidade da Infraero.

VIA MARGINAL

Segundo a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, a via marginal, que dará acesso a Bairro República e Mata da Praia, terá a velocidade reduzida a 30 km/h e duas faixas de estacionamento paralelo. Ela explica que a nova via deve fomentar o comércio na região. Isso vai humanizar bastante o comércio ali porque vai ser uma rua de amortecimento (mais tranquila), explicou Lenise.

Ainda segundo a secretária, entre março e abril será feita uma licitação para obras nos canteiros, pintura de faixas e ciclovia. As intervenções de responsabilidade da prefeitura vão custar mais R$ 580 mil. Essas obras tem previsão de 120 dias. A previsão é conclusão em outubro, afirmou Lenise.