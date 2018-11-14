Trânsito dá nó em véspera de feriado em Vitória

Quarta-feira (14), véspera de feriado e trânsito congestionado já às 16h30. Quem trafega pelas principais vias de Vitória precisa ter paciência e atenção. De acordo com a Central de Trânsito do Gazeta Online, a lentidão na Avenida Fernando Ferrari - sentido Centro -, próximo ao bairro Goiabeiras, se estendida até a Reta da Penha neste horário.
No início desta tarde, um caminhão quebrou na Avenida Maruípe, dando reflexos na Avenida Fernando Ferrari. Além disto, há um intenso fluxo de veículos devido a véspera do feriado da Proclamação da República. As informações são da Guarda Municipal de Vitória.
VEJA AVENIDAS COM CONGESTIONAMENTO
- Av. Alexandre Buaiz, sentido Centro;
- Av. Elias Miguel, sentido Centro;
- Av. Getúlio Vargas, sentido Centro;
- Av. Princesa Isabel, sentido Centro;
- Av. Jerônimo Monteiro - próximo ao CIEE -,sentido Segunda Ponte;
- Av. Vitória, sentido Centro;
- Av. Marechal Campos, nos dois sentidos;
- Av. Maruípe, sentido Santa Luiza;
- Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, sentido Centro;
- Av. Nossa Senhora da Penha, nos dois sentidos;
- Av. Cezar Hilal, sentido Bento Ferreira;
- Av. Desembargador Santos Neves, nos dois sentidos (o semáforo no cruzamento com a Reta da Penha apresentava defeito. Situação foi normalizada por volta das 16h40);
- Av. Dante Michelini, nos dois sentidos;
- Av. Saturnino de Brito, sentido Praia do Canto;
- Av. Américo Buaiz, nos dois sentidos;
- Ponte de Camburi, sentido Praia do Canto;
- Av. Nossa Senhora dos Navegantes, sentido Centro.
VILA VELHA
Trânsito congestionado na Terceira Ponte, sentido Vila Velha. Um veículo quebrou na via, mas foi removido por volta das 16h15.