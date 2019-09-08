Trânsito continua lento mesmo horas após desfile de Independência

Motoristas que tentam chegar em Vitória pelona noite deste sábado (07) continuam enfrentando o trânsito engarrafado. Isso porque a Avenida Beira Mar continua interditada mesmo horas após oque aconteceu no local durante a manhã de hoje.

De acordo com a Central de Videomonitoramento da Prefeitura de Vitória, os bloqueios que foram realizados para as apresentações ainda não foram retirados. O desvio foi feito desde a Praça Oito, na Avenida Jerônimo Monteiro até a Avenida Vitória, próximo ao colégio Salesiano. As pistas deveriam estar liberadas a partir das 15 horas, mas até a publicação desta matéria a região ainda não estava liberada.