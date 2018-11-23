Trânsito congestiona antes das 17h nesta sexta-feira em Vitória

Quem trafega por Vitória nesta sexta-feira (23) precisará ter paciência e atenção. Já às 16h45, as principais vias da capital apresentavam intensos pontos de retenção.
De acordo com a Central de Trânsito do Gazeta Online, às 17h um ônibus quebrou em cima da Ponte da Passagem, congestionando o trânsito nas avenidas Fernando Ferrari e Nossa Senhora da Penha, sentido Centro.
Segundo a Guarda Municipal, não houve acidentes para justificar os engarrafamentos, apenas o fluxo intenso de veículos.
VEJA OUTRAS AVENIDAS COM LENTIDÃO
- Av. Jerônimo Monteiro sentido Vila Rubim;
- Av. Getúlio Vargas, no sentido Centro, se estendendo para a Princesa Isabel e Marechal Mascarenhas de Moraes;
- Av. Fernando Ferrari, sentido Vitória;
- Av. Nossa Senhora da Penha, sentido Terceira Ponte;
- Av. Dante Michelini, sentido Centro;
- Av. Saturnino de Brito, nos dois sentidos;
- Av. Américo Buaiz, sentido Centro;
- Av. Nossa Senhora dos Navegantes, sentido Centro;
- Av. Desembargador Santos Neves, sentido Centro;
- Av. Maruípe, sentido Santa Luzia;
- Terceira Ponte, sentido Vila Velha