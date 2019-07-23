Mobilidade

Transcol com ar-condicionado sem data para começar a circular no ES

A previsão inicial do governo é que os veículos começassem a rodar a partir de junho. Apesar de não ter data definida, secretaria diz que "devem começar a circular em breve"

Publicado em 23 de julho de 2019 às 01:17 - Atualizado há 6 anos

Ônibus do sistema Transcol com ar-condicionado Crédito: Fernando Madeira

O novo Transcol com ar-condicionado, que estava previsto, segundo o governo, para começar a circular ainda em junho deste ano, ainda não começou a rodar a Grande Vitória e não tem uma data prevista para que isso aconteça.

De acordo com a Secretaria Estadual de Mobilidade (Semobi) — antiga Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop) — no momento, os coletivos estão recebendo equipamentos — como câmeras, validadores, wi-fi e passando por processos administrativos como emplacamento, licenciamento e vistoria. "Os novos veículos que vão operar nas linhas troncais devem começar a circular em breve, mas não há uma data exata", reforçou, por meio de nota.

Transcol com ar-condicionado sem data para começar a circular no ES

Os veículos foram anunciados pelo governador Renato Casagrande em 18 de janeiro deste ano; ele prometeu que, até o final de 2019, serão 100 novos ônibus com o sistema de refrigeração para os passageiros que circulam entre os terminais.

A medida faz parte da renovação dos coletivos que integram o sistema. Na época, Casagrande frisou que desde 2014, quando saiu do governo, não houve renovação da frota, mas que um dos planos de governo é a recuperação do sistema de transporte coletivo.

De acordo com a assessoria do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), os ônibus realmente não estão circulando, mas quem está responsável por todas as demandas deste assunto é a Setop.

BILHETE ÚNICO

Só poderá viajar no novo ônibus do Sistema Transcol com ar condicionado quem tiver o cartão do bilhete único. Os ônibus não terão cobradores e o motorista não receberá passagem em dinheiro, como acontece nos seletivos. O meio exclusivo de pagamento será o bilhete único.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória (92,5 FM), o secretário de Transportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno, explicou que esta é uma forma de incentivar as pessoas a adquirirem o bilhete único. "Estamos estimulando o uso do cartão. Bilhete único é integração, não precisa tirar dinheiro no ônibus, é segurança. O embarque pe mais rápido", contou.

600 ÔNIBUS COM AR ATÉ 2022

O governador reforçou que, neste ano, 100 ônibus seriam renovados a partir de junho e que estes coletivos terão ar-condicionado. Os veículos serão inseridos nas linhas que ligam os terminais.

"Fazer a a aquisição dos ônibus demora um tempo, então a partir de junho e a cada mês serão em torno de 20 ônibus. Os 100 ônibus que serão renovados esse ano serão com ar-condicionado. É uma meta que nós temos, porque eu tenho certeza que essa é a maior exigência da sociedade capixaba, e até o final de 2022 nós teremos praticamente 600 ônibus que ligarão terminais, são as linhas troncais, todos esses ônibus serão com ar-condicionado", explicou na época.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta