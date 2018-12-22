Trailer de lanches explode em Domingos Martins

Um trailer ficou destruído após a explosão de uma botija de gás na tarde deste sábado (22), por volta das 15h20, no Centro de Domingos Martins, ao lado do campo de futebol. Nas imagens é possível ver populares e até jogadores de um time tentando conter as chamas e retirando veículos de perto da estrutura.
O Corpo de Bombeiros de Marechal Floriano foi acionado e esteve no local. De acordo com eles, dois carros que estavam estacionados próximos ao trailer foram atingidos, entre eles um Polo da Wolksvagem vermelho. Apesar do susto, não houve registro de feridos.
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