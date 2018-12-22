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Susto

Trailer de lanches explode em Domingos Martins

O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe está no local. A informação é de que não há feridos

Publicado em 22 de Dezembro de 2018 às 19:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2018 às 19:16
Crédito: Internauta
Um trailer ficou destruído após a explosão de uma botija de gás na tarde deste sábado (22), por volta das 15h20, no Centro de Domingos Martins, ao lado do campo de futebol. Nas imagens é possível ver populares e até jogadores de um time tentando conter as chamas e retirando veículos de perto da estrutura.
Crédito: Internauta
O Corpo de Bombeiros de Marechal Floriano foi acionado e esteve no local. De acordo com eles, dois carros que estavam estacionados próximos ao trailer foram atingidos, entre eles um Polo da Wolksvagem vermelho. Apesar do susto, não houve registro de feridos.
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