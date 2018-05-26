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Irmãos carbonizados

Tragédia em Linhares: pastor não era membro de igreja paulista

George disse em depoimento à CPI dos Maus-Tratos que era membro da Igreja Batista das Nações, em São Paulo; entidade nega

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 21:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 21:22
O pastor George Alves negou em todos os momentos que tenha abusado das crianças. "Eu jamais abusaria dos meus filhos", afirmou Crédito: Fernando Madeira
Pastor da Igreja Batista das Nações, em São Paulo, garantem que Georgeval Alves Gonçalves, acusado de matar o filho e enteado em Linhares, não era membro de sua igreja. Ele foram citados pelo investigado durante depoimento prestado na manhã desta sexta-feira (25) em audiência na CPI dos Maus-Tratos.
De acordo com o pastor-presidente da Igreja Batista das Nações, Valmir Ferreira, há quatro anos ele recebeu em um dos cultos um casal. Com eles estavam uma criança e a mãe estava grávida. "Eles nos procuraram como dezenas de outras pessoas e aceitaram Jesus. Conosco ficaram por uns sete meses, mas nunca fizeram parte do rol de membros da nossa igreja. Eram fiéis", relatou.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | Veja a cobertura completa
Ferreira explicou que, por não serem casados, oficialmente, não chegaram nem mesmo a serem batizados. E em função disso, também não poderiam pleitear nenhum cargo na igreja. "Temos pastores em nossa igreja que levaram 20 anos para conquistar o posto, pois não depende apenas de conhecimento, mas de demonstrar ainda uma vida de caráter", relata o pastor Ferreira.
Georgeval e a esposa, Juliana, além do menino Kauã, frequentaram a paulista Igreja Batista das Nações por sete meses. Depois, segundo o pastor Ferreira, se ausentaram e eles souberam que eles tinham mudado de Estado. "Quando soubemos do ocorrido, ficamos muito tristes e consternados. Conhecíamos o menino Kauã e a mãe estava grávida do Joaquim. A princípio nos solidarizamos com a dor deste casal. Depois ficamos chocados com o desenrolar do fatos. Hoje oramos por todos eles", explicou Ferreira.
A Igreja Batista das Nações foi citada por Georgeval durante seu depoimento. Ele disse ao relator da comissão que tinha se convertido a uma instituição evangélica em São Paulo, com a esposa.

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