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Irmãos carbonizados

Tragédia em Linhares: médica que atendeu pastor presta depoimento

A profissional prestou depoimento à polícia na 16ª Delegacia Regional de Linhares, na tarde desta quarta-feira (16)

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 19:28
A médica que atendeu o pastor George Alves após o incêndio que resultou na morte dos irmãos Kauã e Joaquim, na madrugada do dia 21 de abril, prestou depoimento à polícia na 16ª Delegacia Regional de Linhares, na tarde desta quarta-feira (16). A profissional chegou ao local às 15h10 e saiu por volta das 16h18. Ela não quis falar com a imprensa.
 
PASTORES PRESTARAM DEPOIMENTO
Advogados de defesa do pastor George Alves chegam à 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Samira Ferreira
Três advogados de defesa do pastor George Alves chegaram à 16ª Delegacia Regional de Linhares na manhã desta quarta-feira (16), por volta de 8h50, acompanhando o pastor Eufrásio Marques, que veio depor a pedido dos advogados Taycê Aksacki, Rodrigo Duarte e Hebert Gonçalves.
Tragédia em Linhares; médica que atendeu pastor presta depoimento
Em breve entrevista à reportagem do Gazeta Online, quando perguntados sobre o novo pedido de habeas corpus do pastor, os advogados disseram que vão tomar todas as medidas cabíveis para a defesa de Georgeval Alves, conhecido como pastor George. 
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
Logo em seguida, sozinho, o pastor Abisaí Junior chegou, às 9h15 da manhã, e subiu para também prestar depoimento. Eles são os dois membros da Igreja que vieram dar seus depoimentos a pedido dos advogados de defesa do pastor Georgeval Alves.
Às 11h05, o pastor Eufrásio Marques deixou a delegacia.
VÍDEO MOSTRA A CHEGADA

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