Tragédia em Linhares; médica que atendeu pastor presta depoimento

A médica que atendeu o pastor George Alves após o incêndio que resultou na morte dos irmãos Kauã e Joaquim, na madrugada do dia 21 de abril, prestou depoimento à polícia na 16ª Delegacia Regional de Linhares, na tarde desta quarta-feira (16). A profissional chegou ao local às 15h10 e saiu por volta das 16h18. Ela não quis falar com a imprensa.





PASTORES PRESTARAM DEPOIMENTO

Advogados de defesa do pastor George Alves chegam à 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Samira Ferreira

Três advogados de defesa do pastor George Alves chegaram à 16ª Delegacia Regional de Linhares na manhã desta quarta-feira (16), por volta de 8h50, acompanhando o pastor Eufrásio Marques, que veio depor a pedido dos advogados Taycê Aksacki, Rodrigo Duarte e Hebert Gonçalves.

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Em breve entrevista à reportagem do Gazeta Online, quando perguntados sobre o novo pedido de habeas corpus do pastor, os advogados disseram que vão tomar todas as medidas cabíveis para a defesa de Georgeval Alves, conhecido como pastor George.

Logo em seguida, sozinho, o pastor Abisaí Junior chegou, às 9h15 da manhã, e subiu para também prestar depoimento. Eles são os dois membros da Igreja que vieram dar seus depoimentos a pedido dos advogados de defesa do pastor Georgeval Alves.

Às 11h05, o pastor Eufrásio Marques deixou a delegacia.