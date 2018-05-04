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Tragédia em Linhares

Tragédia em Linhares: igreja de pastor sofre ataque

'Tentaram rasgar a placa da igreja, chutaram o portão e tentaram abrir o cadeado à noite', disse um fiel da igreja

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 00:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 00:11
Igreja Batista Vida e Paz, no bairro Interlagos, onde o pastor George Alves ministrava os cultos Crédito: Samira Ferreira
A Igreja Batista Vida e Paz, da qual George Alves e Juliana Alves eram líderes, foi alvo de uma tentativa de depredação na noite da última terça-feira (1), em Linhares.
Tentaram rasgar a placa da igreja, chutaram o portão e tentaram abrir o cadeado à noite. Duas pessoas também gritaram dizendo que iriam queimar o lugar. Ainda não sabemos quem foi, mas na rua tem câmera de videomonitoramento que pode ter identificado as pessoas, contou um membro, que prefere não se identificar.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
De acordo com o fiel, há preocupação com relação à segurança no local. A gente fica preocupado com a segurança dos membros porque não sabemos o que pode acontecer, disse.
A testemunha registrou um boletim de ocorrência na polícia. O registro foi confirmado pela PM, que realizou o atendimento.
Questionado pela reportagem se os cultos podem ser suspensos por conta da repercussão negativa do caso e as ameaças, ele disse que não há definição. Não sabemos ainda. Haverá uma reunião para decidir o que será feito, finalizou.

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