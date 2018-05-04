Tragédia em Linhares: igreja de pastor sofre ataque

Igreja Batista Vida e Paz, no bairro Interlagos, onde o pastor George Alves ministrava os cultos Crédito: Samira Ferreira

A Igreja Batista Vida e Paz, da qual George Alves e Juliana Alves eram líderes, foi alvo de uma tentativa de depredação na noite da última terça-feira (1), em Linhares.

Tentaram rasgar a placa da igreja, chutaram o portão e tentaram abrir o cadeado à noite. Duas pessoas também gritaram dizendo que iriam queimar o lugar. Ainda não sabemos quem foi, mas na rua tem câmera de videomonitoramento que pode ter identificado as pessoas, contou um membro, que prefere não se identificar.

De acordo com o fiel, há preocupação com relação à segurança no local. A gente fica preocupado com a segurança dos membros porque não sabemos o que pode acontecer, disse.

A testemunha registrou um boletim de ocorrência na polícia. O registro foi confirmado pela PM, que realizou o atendimento.