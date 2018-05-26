Tragédia em Linhares: igreja de pastor George volta a ter cultos

Placa de identificação da igreja foi recolocada acima do portão Crédito: Michel Freitas

A Igreja Batista Vida e Paz, no bairro Interlagos, em Linhares, vai voltar a ter cultos ministrados no local. O templo estava fechado desde o começo do mês por motivos de segurança, após a prisão do pastor George Alves. O líder religioso está detido acusado de abusar sexualmente, agredir e matar os irmãos Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos, e Joaquim Alves, de 3.

Procurado pela reportagem, o pastor Abisaí Júnior, que atua na Igreja Batista Vida e Paz de Conceição da Barra, confirmou a volta dos cultos em Linhares. "A igreja não cometeu crime algum", justificou. Perguntado se foi contratada segurança particular para garantir a tranquilidade dos fiéis, Abisaí não respondeu.

Uma placa de identificação, com o nome do templo, foi recolocada acima do portão. No banner estão o nome da igreja, os dias de culto (quarta-feira e domingo) e o endereço da página no Facebook. Além disso, a corrente e o cadeado que trancavam o local foram retirados.

As placas haviam desaparecido no último dia 10, quando Kauã e Joaquim foram enterrados. Na ocasião, uma fonte havia revelado que os fiéis fecharam o galpão onde fica o templo e estavam se reunindo aos domingos nas casas de membros da igreja, pois estão com medo de retaliação desde que o local foi depredado.