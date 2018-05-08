Tragédia em Linhares: diretora de escola presta depoimento à polícia

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Samira Ferreira | Gazeta Online

A diretora da escola em que Joaquim, de 3 anos, estudava  e que o irmão Kauã, 6 anos, já estudou prestou depoimento à polícia na 16ª Delegacia Regional de Linhares, na tarde desta terça-feira (8). Ela ficou cerca de 20 minutos no local.

Na saída, a mulher conversou com a reportagem do Gazeta Online e explicou que não sabe detalhes sobre os meninos e nem como era o relacionamento de George Alves e Juliana Salles com a escola, devido ao grande número de alunos matriculados na instituição.

MÉDICO DO SML VAI À DELEGACIA

O médico legista Carlos Alberto Ribeiro Vilhagra, do Serviço Médico Legal de Linhares (SML), chegou por volta das 9 horas desta terça-feira (08) na 16ª Delegacia Regional do município.

O médico, que fez o primeiro exame de lesões no pastor George Alves, no caso que investiga as mortes dos irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, carbonizados em um incêndio dentro do quarto na casa onde moravam, foi até a unidade mas, questionado pela imprensa, não quis dar declarações.

O médico deixou a delegacia por volta das 9h55. Não há informações se ele prestou depoimento ou se foi repassar alguma detalhe para a investigação do caso.