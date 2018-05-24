Tragédia em Linhares: de cabeleireiro a pastor, o perfil de acusado

George Alves pregando na Igreja Vida e Paz Crédito: FACEBOOK GEORGE ALVES/REPRODUÇÃO

De cabeleireiro em São Paulo a pastor em Linhares, e agora preso em Viana. A vida do pastor George Alves, que, segundo a polícia, estuprou e depois provocou o incêndio que matou o filho Joaquim, 3, e o enteado Kauã, 6, mudou bastante em três anos.

George atuou como cabeleireiro em São Paulo, onde nasceu, e chegou a dar cursos na área de beleza. Foi lá que ele conheceu a mulher Juliana Salles. Ela servia de modelo para os trabalhos do marido.

Lembro que George falou que estava com depressão e o médico falou para ele procurar uma cidade calma para morar e trabalhar. Ele disse que trabalhava com um sócio em São Paulo, mas o negócio não deu certo. Falou que tinha uma vida muito turbulenta antes. Aí eles vieram para cá, onde Juliana tem família, contou a comerciante Nilceia Pertel de Oliveira, 50 anos, em entrevista no final de abril. Ela é amiga próxima do casal, e era vizinha na época em que chegou em Linhares.

Pastor George Alves quando era cabeleireiro Crédito: Reprodução/Facebook George Alves

Antes de se tornar líder da Igreja Vida e Paz, no bairro Interlagos, em Linhares, o pastor George Alves também trabalhou como cabeleireiro na cidade, junto com a mulher Juliana Salles.

Ao se mudarem para Linhares, o casal abriu um salão no térreo do prédio onde morava. Porém, o empreendimento não durou muito tempo.

Ele me disse que não estava dando para continuar com o salão e teria recebido uma espécie de chamado para abrir uma igreja. Aí foi quando ele começou a igreja no local. Dava umas 15 a 20 pessoas no culto, mas como estava um barulho de bateria e pessoas gritando muito alto, pouco tempo depois ele saiu do imóvel, disse um ex-vizinho que não quis se identificar também no fim de abril.

Eu não sei nem como vim parar aqui. Vim para a cidade (Linhares) fazer um negócio, quando me deparei, estava no Encontro. Já voltando de Linhares para cá, o pastor Eufásio me fez o convite e eu vim. Até o momento, está sendo uma coisa super natural na minha vida, um divisor de águas, lembra o pastor George Alves em um vídeo publicado no YouTube, no perfil da igreja em março de 2015.