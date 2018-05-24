Tragédia em Linhares: de cabeleireiro a pastor, o perfil de acusado

De cabeleireiro em São Paulo a pastor em Linhares, e agora preso em Viana. A vida do pastor George Alves, que, segundo a polícia, estuprou e depois provocou o incêndio que matou o filho Joaquim, 3, e o enteado Kauã, 6, mudou bastante em três anos.
George atuou como cabeleireiro em São Paulo, onde nasceu, e chegou a dar cursos na área de beleza. Foi lá que ele conheceu a mulher Juliana Salles. Ela servia de modelo para os trabalhos do marido.
Lembro que George falou que estava com depressão e o médico falou para ele procurar uma cidade calma para morar e trabalhar. Ele disse que trabalhava com um sócio em São Paulo, mas o negócio não deu certo. Falou que tinha uma vida muito turbulenta antes. Aí eles vieram para cá, onde Juliana tem família, contou a comerciante Nilceia Pertel de Oliveira, 50 anos, em entrevista no final de abril. Ela é amiga próxima do casal, e era vizinha na época em que chegou em Linhares.
Antes de se tornar líder da Igreja Vida e Paz, no bairro Interlagos, em Linhares, o pastor George Alves também trabalhou como cabeleireiro na cidade, junto com a mulher Juliana Salles.
Ao se mudarem para Linhares, o casal abriu um salão no térreo do prédio onde morava. Porém, o empreendimento não durou muito tempo.
Ele me disse que não estava dando para continuar com o salão e teria recebido uma espécie de chamado para abrir uma igreja. Aí foi quando ele começou a igreja no local. Dava umas 15 a 20 pessoas no culto, mas como estava um barulho de bateria e pessoas gritando muito alto, pouco tempo depois ele saiu do imóvel, disse um ex-vizinho que não quis se identificar também no fim de abril.
Eu não sei nem como vim parar aqui. Vim para a cidade (Linhares) fazer um negócio, quando me deparei, estava no Encontro. Já voltando de Linhares para cá, o pastor Eufásio me fez o convite e eu vim. Até o momento, está sendo uma coisa super natural na minha vida, um divisor de águas, lembra o pastor George Alves em um vídeo publicado no YouTube, no perfil da igreja em março de 2015.
George, identificado no vídeo como encontrista ou seja, ainda não era pastor ainda afirma que gostava muito de frequentar a igreja. Eu já era evangélico, mas é um divisor de águas, está mudando muitas coisas em minha vida. Eu espero que continue assim para melhor. Estou gostando muito, Deus está falando muito comigo, está modificando totalmente a minha vida e está sendo maravilhoso.